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Hava durumu nasıl olacak? Ardı ardına uyarı: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı oldu. Meteorolojiye göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı ifade edildi. İşte 3 Eylül 2022 il il hava durumu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava nasıl, yağış olacak mı? 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu hava nasıl? (MGM)
Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç), ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 21°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 21°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor

İSTANBUL 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA 18°C, 33°C

Az bulutlu

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 36°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor

ESKİŞEHİR 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 34°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 40°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 22°C, 37°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor

ÇORUM 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KARS 14°C, 33°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji il il uyardı

​Kuvvetli yağışlara dikkat.
Birkaç saniyede tespit ediyor

Birkaç saniyede tespit ediyor

Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi.
KHK cahili

​FETÖ'nün mağduriyet propagandası.

Datça açıklarında meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi.

Paslı halde bulundu: Son hali milyonlarca kez izlendi.

​HDP'li Güzel kaçarken yakalandı.

​Sömürge dilinden vazgeçiyorlar.

​Daha önce yapan olmamıştı: Türk öğrencilerin aklına geldi.

​Yerli motorla sınıf atladık.

​Kırtasiyede tehlikeli madde uyarısı.

​Türkiye'deki gibi aksiyon aldık.

​21 sektör ihracatını artırdı.

​İlk Türk romancısı Şemseddin Sami.

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