Hava durumu nasıl olacak? Ardı ardına uyarı: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç), ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 21°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor
İSTANBUL 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA 18°C, 33°C
Az bulutlu
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Parçalı bulutlu
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor
ESKİŞEHİR 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 34°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 25°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 40°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 22°C, 37°C
Parçalı bulutlu
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Yarın (3 Eylül) hava nasıl olacak 3 ile kuvvetli sağanak geliyor
ÇORUM 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 15°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KARS 14°C, 33°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 30°C, 42°C
Az bulutlu ve açık