Meteoroloji uyardı: Dondurucu soğuklar geliyor! Sıcaklıklar 9 derece düşecek

Türkiye'nin büyük bir bölümünde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5-9 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.
Pazar gününden itibaren Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; pazar günü Rize ve Artvin’in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; pazar günü Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.
Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor.
Şehir
En düşük
En yüksek
Ankara
0
11
İstanbul
11
15
İzmir
9
19
Antalya
18
26
Bursa
4
16
Eskişehir
-2
13
Konya
2
13
Kayseri
-2
12
Bolu
-1
10
Samsun
8
15
Trabzon
10
12
Erzurum
-3
8
Diyarbakır
7
19