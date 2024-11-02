Meteoroloji uyardı: Dondurucu soğuklar geliyor! Sıcaklıklar 9 derece düşecek

Pazar gününden itibaren Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; pazar günü Rize ve Artvin’in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; pazar günü Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.