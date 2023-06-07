Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26 İstanbul: Parçalı bulutlu 24 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34