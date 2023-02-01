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Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat 2023 Çarşamba maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet serisi son buldu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Süper Lig’de bugün dört maç ile devam edilecek. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 1 Şubat 2023 Çarşamba maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:00 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugünü kimin maçı var?

Bugünü kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta, dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet serisi son buldu. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 1 Şubat 2023 Çarşamba maç programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (1 Şubat 2023 Çarşamba maç programı)

17:00 Kasımpaşa - Giresunspor beIN Sports 2

17:00 Gaziantep-Hatayspor beIN Sports 2

20:00 Trabzonspor-Antalyaspor beIN Sports 2

20:00 Galatasaray-Ümraniyespor beIN Sports 2

20:00 Ermenistan-Türkiye TRT Spor

22:45 Türkiye- Hırvatístan TRT Spor

Süper Lig 22. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

31 Ocak Salı kimin maçı var?

Corendon Alanyaspor 0-3 Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba hangi maçlar var?

  • 17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek
  • 17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu
  • 20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
  • 20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe kimin maçı var?

  1. 17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
  2. 17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
  3. 20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık







#süper lig
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13 dakika önce
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Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
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