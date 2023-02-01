Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta, dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet serisi son buldu. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 1 Şubat 2023 Çarşamba maç programı...