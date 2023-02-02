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Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat 2023 Perşembe maç programı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Kasımpaşa, sahasında Bitexen Giresunspor'u 5-1 mağlup etti. Süper Lig 22. haftası bugün oynanacak üç karşılaşma ile tamamlanacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Şubat 2023 Perşembe maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:41 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden lider Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Sarı kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 3-2 yenerek, 14 galibiyetle kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe maç programı...

Bugün hangi maçlar var?

2 Şubat 2023 Perşembe bugün hangi maçlar var? Maç hangi kanalda, saat kaçta?

  • 17:00 Konyaspor – İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  • 17:00 Kayserispor – M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 19:00 Al Ahli – Al Akhdoud Suudi Arabistan 2.Ligi CBC Sport
  • 20:00 Adana Demirspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 23:00 Real Madrid – Valencia İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 23:00 Juventus – Lazio İtalya Kupasi Çeyrek Final TRT Spor, CBC Sport

Süper Lig 22. hafta 2 Şubat Perşembe maç programı

  1. 17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
  2. 17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
  3. 20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Süper Lig 22. hafta maç sonuçları

Corendon Alanyaspor 0-3 Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş: Ali Şansalan

Kasımpaşa 5-1 Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek

Gaziantep FK 4-1 Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu

Trabzonspor 2-0 Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

Galatasaray 3-2 HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın









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Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat 2023 Perşembe maç programı
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