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Bugün kimin maçı var?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden lider Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Sarı kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 3-2 yenerek, 14 galibiyetle kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe maç programı...
Corendon Alanyaspor 0-3 Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş: Ali Şansalan
Kasımpaşa 5-1 Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek
Gaziantep FK 4-1 Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu
Trabzonspor 2-0 Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
Galatasaray 3-2 HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın