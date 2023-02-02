Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifiyle Konyaspor'u ikna etti. Konyaspor'da 199 maçta 17 gol, 16 asistlik bir performans sergileyen Hadziahmetovic, 6, 8 ve 10 numara olarak görev yapabiliyor. Peki Amir Hadziahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında?