Bugün kimin maçı var?
TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Lige bu sezon yükselen Cremonese, Roma'yı sahasında 2-1 yenerek ilk galibiyetini 24. maçında aldı. Cremonese, bu maçtan öncesi son galibiyetini 1996'da almıştı. İngiltere FA Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. Manchester City'de golleri 7 ile 74. dakikalarda Phil Foden ve 81. dakikda Kevin de Bruyne kaydetti. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı.
Bugün kimin maçı var? (1 Mart 2023 Çarşamba maç programı)
- 01:00 Cerro Porteno – Curico Unido Copa Libertadores Bilyoner
- 03:00 Sporting Cristal – Nacional Asuncion Copa Libertadores Bilyoner
- 03:30 Flamengo – Indep. Valle Recopa Sudamericana S Sport Plus, S Sport 2
- 16:00 Real Madrid – Salzburg UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 17:00 Mioveni – Voluntari Romanya Liga 1 Bilyoner
- 18:00 Barcelona – AZ Alkmaar UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 19:00 Uni. Craiova – Arges Romanya Liga 1 Bilyoner
- 20:15 Nantes – Lens Fransa Kupası Bein Sports 4
- 20:45 Toulouse – Rodez Fransa Kupası Bein Sports 5
- 21:30 Botosani – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
- 22:00 Heerenveen – Feyenoord Hollanda Kupası Bilyoner
- 22:15 Southampton – Grimsby İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
- 22:30 Burnley – Fleetwood İngiltere FA Cup Bilyoner
- 22:45 Manchester Utd – West Ham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
- 22:45 Arsenal – Everton İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 22:55 Sheffield Utd – Tottenham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
- 23:00 Osasuna – Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Tivibu Spor 4
- 23:00 Liverpool – Wolverhampton İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 23:00 Marsilya – Annecy Fransa Kupası Bein Sports 5