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Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 23 haftasında kendi sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. İtalya Serie A’nın 24. haftasında Cremonese ile Roma karşı karşıya geldi. Giovanni Zini Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı. İngiltere FA Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

09:45 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Lige bu sezon yükselen Cremonese, Roma'yı sahasında 2-1 yenerek ilk galibiyetini 24. maçında aldı. Cremonese, bu maçtan öncesi son galibiyetini 1996'da almıştı. İngiltere FA Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. Manchester City'de golleri 7 ile 74. dakikalarda Phil Foden ve 81. dakikda Kevin de Bruyne kaydetti. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (1 Mart 2023 Çarşamba maç programı)

  1. 01:00 Cerro Porteno – Curico Unido Copa Libertadores Bilyoner
  2. 03:00 Sporting Cristal – Nacional Asuncion Copa Libertadores Bilyoner
  3. 03:30 Flamengo – Indep. Valle Recopa Sudamericana S Sport Plus, S Sport 2
  4. 16:00 Real Madrid – Salzburg UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  5. 17:00 Mioveni – Voluntari Romanya Liga 1 Bilyoner
  6. 18:00 Barcelona – AZ Alkmaar UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  7. 19:00 Uni. Craiova – Arges Romanya Liga 1 Bilyoner
  8. 20:15 Nantes – Lens Fransa Kupası Bein Sports 4
  9. 20:45 Toulouse – Rodez Fransa Kupası Bein Sports 5
  10. 21:30 Botosani – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
  11. 22:00 Heerenveen – Feyenoord Hollanda Kupası Bilyoner
  12. 22:15 Southampton – Grimsby İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
  13. 22:30 Burnley – Fleetwood İngiltere FA Cup Bilyoner
  14. 22:45 Manchester Utd – West Ham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
  15. 22:45 Arsenal – Everton İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  16. 22:55 Sheffield Utd – Tottenham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
  17. 23:00 Osasuna – Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Tivibu Spor 4
  18. 23:00 Liverpool – Wolverhampton İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  19. 23:00 Marsilya – Annecy Fransa Kupası Bein Sports 5

EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. TBMM Genel Kurulu yeniden çalışmalarına başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ilişkin kanun teklifi genel kurulda kabul edidi. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.


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#Premier Lig
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Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı
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