TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Lige bu sezon yükselen Cremonese, Roma'yı sahasında 2-1 yenerek ilk galibiyetini 24. maçında aldı. Cremonese, bu maçtan öncesi son galibiyetini 1996'da almıştı. İngiltere FA Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam etti. Bristol City ile Manchester City arasında geçen mücadeleyi misafit takım 3-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. Manchester City'de golleri 7 ile 74. dakikalarda Phil Foden ve 81. dakikda Kevin de Bruyne kaydetti. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 1 Mart 2023 Çarşamba maç programı.