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Bugün hangi maçlar var? 10 Nisan 2023 Pazartesi maç programı

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşılaştı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi maç programı.

10:02 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden bordo mavililer 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte 10 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (10 Nisan 2023 maç programı)

  1. 13:30 Benevento - Spal İtalya Serie B Bilyoner TV
  2. 14:00 Hobro - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  3. 14:00 Gefle - Helsingborg İsveç Superettan Bilyoner TV
  4. 14:30 Huddersfield - Blackburn İngiltere Championship Bilyoner TV
  5. 15:00 Vendsyssel - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  6. 15:00 Aalborg - Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  7. 15:00 FC Midtjylland - Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  8. 15:15 Vaduz - Schaffhausen İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  9. 15:15 Lugano - St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  10. 15:30 Rosenborg - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  11. 16:00 Kayserispor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  12. 16:00 Bravo - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  13. 16:00 Jagiellonia - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  14. 16:00 Brescia - Ternana İtalya Serie B Bilyoner TV
  15. 16:00 Cittadella - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
  16. 16:00 Como - Genoa İtalya Serie B Bilyoner TV
  17. 16:00 Frosinone - Ascoli İtalya Serie B Bilyoner TV
  18. 16:00 Perugia - Modena İtalya Serie B Bilyoner TV
  19. 16:00 Reggina - Venezia İtalya Serie B Bilyoner TV
  20. 16:00 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV
  21. 16:00 Östers - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV
  22. 16:00 Vasteraas - Orgryte İsveç Superettan Bilyoner TV
  23. 17:00 Randers - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  24. 17:00 Hull City - Millwall İngiltere Championship Yayın Yok
  25. 17:00 Coventry - Watford İngiltere Championship Bilyoner TV
  26. 17:30 Winterthur - Luzern İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  27. 17:30 Young Boys - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  28. 18:00 Eskilstuna United - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV
  29. 18:00 Aalesund - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  30. 18:00 Ham Kam - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  31. 18:00 Lilleström - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  32. 18:00 Sarpsborg 08 - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  33. 18:00 Stabaek - Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  34. 18:00 Tromsö - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  35. 18:30 Mura - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  36. 18:30 Radomiak Radom - Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  37. 19:00 Pisa - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
  38. 19:00 Nordsjaelland - Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  39. 20:15 Brann - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  40. 20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  41. 21:00 Jong Utrecht - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  42. 21:00 Legnica - Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  43. 21:30 Palermo - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
  44. 21:45 Annecy - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
  45. 22:00 Barcelona - Girona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  46. 22:00 Alaves - Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  47. 22:00 Burnley - Sheffield Utd İngiltere Championship Bilyoner TV
  48. 22:15 Gil Vicente - GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

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