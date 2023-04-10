Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden bordo mavililer 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte 10 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (10 Nisan 2023 maç programı)
- 13:30 Benevento - Spal İtalya Serie B Bilyoner TV
- 14:00 Hobro - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 14:00 Gefle - Helsingborg İsveç Superettan Bilyoner TV
- 14:30 Huddersfield - Blackburn İngiltere Championship Bilyoner TV
- 15:00 Vendsyssel - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Aalborg - Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 15:00 FC Midtjylland - Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 15:15 Vaduz - Schaffhausen İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
- 15:15 Lugano - St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 15:30 Rosenborg - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Kayserispor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 16:00 Bravo - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Jagiellonia - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 16:00 Brescia - Ternana İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Cittadella - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Como - Genoa İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Frosinone - Ascoli İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Perugia - Modena İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Reggina - Venezia İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Östers - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV
- 16:00 Vasteraas - Orgryte İsveç Superettan Bilyoner TV
- 17:00 Randers - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Hull City - Millwall İngiltere Championship Yayın Yok
- 17:00 Coventry - Watford İngiltere Championship Bilyoner TV
- 17:30 Winterthur - Luzern İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:30 Young Boys - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Eskilstuna United - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV
- 18:00 Aalesund - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Ham Kam - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Lilleström - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Sarpsborg 08 - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Stabaek - Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Tromsö - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Mura - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Radomiak Radom - Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 19:00 Pisa - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
- 19:00 Nordsjaelland - Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:15 Brann - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Jong Utrecht - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Legnica - Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 21:30 Palermo - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
- 21:45 Annecy - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 22:00 Barcelona - Girona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Alaves - Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 22:00 Burnley - Sheffield Utd İngiltere Championship Bilyoner TV
- 22:15 Gil Vicente - GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner TV