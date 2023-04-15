Bugün kimi maçı var?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Antalya derbisinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi. Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi. Fransa Ligue 1'de Lorient ile Marsilya kozlarını paylaştı. Lorient'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Böylece maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından Marsilya 61 puanla 3. sırada yer aldı. Lorient ise 45 puanla 10. sırada bulunuyor. Serie A'nın 30. haftasında Lazio, Spezia'yı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Immobile (P), Felipe Anderson ve Marcos Antonio'dan geldi. İşte 15 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (15 Nisan 2023 maç programı)
- 14:00 Magdeburg - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
- 14:00 Paderborn - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 14:30 Aston Villa - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 14:30 Hibernian - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 15:00 24 Erzincanspor - Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 15:00 Düzcespor - Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 15:00 Vanspor - Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 15:00 Villarreal - Valladolid İspanya La Liga S Sport S Sport Plus Bilyoner TV
- 15:00 Hillerod - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Ascoli - Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner TV
- 15:00 Ankaraspor - Amedspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 16:00 Adana Demirspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 16:00 Bologna - Milan İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 16:00 Tuzlaspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 16:00 Elfsborg - Brommapojkarna İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 16:00 Ranheim - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Sogndal - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:30 Bayern Münih - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 16:30 Köln - Mainz Almanya Bundesliga Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
- 16:30 Leipzig - Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
- 16:30 Stuttgart - B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
- 17:00 Chelsea - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 17:00 Everton - Fulham İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 17:00 Southampton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
- 17:00 Wolverhampton - Brentford İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 17:00 Livingston - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 17:00 Motherwell - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 17:15 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 18:00 Rennes - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1Bilyoner TV
- 19:00 Napoli - Verona İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 19:00 Michalovce - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Manchester City - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 20:30 Fenerbahçe - Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:30 Denizlispor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 21:45 Inter - Monza İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
- 21:45 Blackburn - Hull City İngiltere Championship Bilyoner TV
- 22:00 Cadiz - Real Madrid İspanya La Liga CBC Sport S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 22:00 PSG - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 22:00 America Mineiro - Fluminense Brezilya Serie A Bilyoner TV
- 22:00 Burgos - Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta oynanması gereken 34. hafta müsabakalarının tarihleri, 16, 17 ve 18 Mayıs'a alındı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 34. haftanın öne çıkan maçı, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)
20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)