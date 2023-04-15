Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Antalya derbisinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi. Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi. Fransa Ligue 1'de Lorient ile Marsilya kozlarını paylaştı. Lorient'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Böylece maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından Marsilya 61 puanla 3. sırada yer aldı. Lorient ise 45 puanla 10. sırada bulunuyor. Serie A'nın 30. haftasında Lazio, Spezia'yı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Immobile (P), Felipe Anderson ve Marcos Antonio'dan geldi. İşte 15 Nisan 2023 maç programı.