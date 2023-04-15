|
Reklam
Reklam
Özgün

Bugün hangi maçlar var? 15 Nisan 2023 Cumartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi. Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Toulouse ile Lyon karşı karşıya geldi. Sahadan üç puanla ayrılan ev sahibi takım oldu. Fransa Ligue 1'de Lorient ile Marsilya kozlarını paylaştı. Lorient'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Nisan 2023 Cumartesi maç programı.

09:54 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün kimi maçı var?

Bugün kimi maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Antalya derbisinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi. Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi. Fransa Ligue 1'de Lorient ile Marsilya kozlarını paylaştı. Lorient'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Böylece maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından Marsilya 61 puanla 3. sırada yer aldı. Lorient ise 45 puanla 10. sırada bulunuyor. Serie A'nın 30. haftasında Lazio, Spezia'yı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Immobile (P), Felipe Anderson ve Marcos Antonio'dan geldi. İşte 15 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (15 Nisan 2023 maç programı)

  1. 14:00 Magdeburg - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
  2. 14:00 Paderborn - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  3. 14:30 Aston Villa - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  4. 14:30 Hibernian - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  5. 15:00 24 Erzincanspor - Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  6. 15:00 Düzcespor - Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  7. 15:00 Vanspor - Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok
  8. 15:00 Villarreal - Valladolid İspanya La Liga S Sport S Sport Plus Bilyoner TV
  9. 15:00 Hillerod - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  10. 15:00 Ascoli - Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner TV
  11. 15:00 Ankaraspor - Amedspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  12. 16:00 Adana Demirspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  13. 16:00 Bologna - Milan İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  14. 16:00 Tuzlaspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
  15. 16:00 Elfsborg - Brommapojkarna İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  16. 16:00 Ranheim - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  17. 16:00 Sogndal - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  18. 16:30 Bayern Münih - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  19. 16:30 Köln - Mainz Almanya Bundesliga Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  20. 16:30 Leipzig - Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  21. 16:30 Stuttgart - B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  22. 17:00 Chelsea - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  23. 17:00 Everton - Fulham İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  24. 17:00 Southampton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  25. 17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
  26. 17:00 Wolverhampton - Brentford İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  27. 17:00 Livingston - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  28. 17:00 Motherwell - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  29. 17:15 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
  30. 18:00 Rennes - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1Bilyoner TV
  31. 19:00 Napoli - Verona İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  32. 19:00 Michalovce - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  33. 19:30 Manchester City - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  34. 20:30 Fenerbahçe - Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  35. 20:30 Denizlispor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  36. 21:45 Inter - Monza İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  37. 21:45 Blackburn - Hull City İngiltere Championship Bilyoner TV
  38. 22:00 Cadiz - Real Madrid İspanya La Liga CBC Sport S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  39. 22:00 PSG - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV
  40. 22:00 America Mineiro - Fluminense Brezilya Serie A Bilyoner TV
  41. 22:00 Burgos - Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta oynanması gereken 34. hafta müsabakalarının tarihleri, 16, 17 ve 18 Mayıs'a alındı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 34. haftanın öne çıkan maçı, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı
şöyle:
34. hafta
16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Süper Lig 35. hafta maç programı
20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)



#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#süper lig
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.