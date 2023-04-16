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Bugün hangi maçlar var? 16 Nisan 2023 Pazar maç programı maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. La Liga Santander'in 29. haftasında Real Madrid, Cadiz'i 2-0 mağlup etti. Maçın golleri Nacho ve Asensio'dan geldi. İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter ile Monza karşı karşıya geldi. Monza, deplasmandan 3 puanı tek golle aldı. İngiltere Premier League'in 31. haftasında Manchester City evinde Leicester City'i 3-1 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Nisan 2023 Pazar maç programı.

09:30 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla zirve takibini sürdürdü.

Serie A'nın 30. haftasında Inter, evinde Monza'yı konuk etti. Monza mücadeleyi 1-0 kazandı ve bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı. Monza'ya galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada L.Caldirola kaydetti.

Inter bu sonuçla 51 puanla 5. sırada yer alırken, Monza puanını 38'e yükselterek ligde 12. sıraya çıktı. İngiltere Premier League'in 31. haftasında Manchester City evinde Leicester City'i 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri John Stones (5') ve Erling Haaland (13', 25') kaydetti. Leicester City'de de bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giyerken, takımın tek golünü Kelechi Iheanacho (75') kaydetti. Haaland'ın ligdeki gol sayısını 32'e yükselttiği maçta Manchester City de puanını 70 yaptı ve Arsenal'i takibini sürdürdü. Düşme potasında yer alan Leicester ise 25 puan ile 19. sırada yer aldı. İşte 16 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (16 Nisan 2023 maç programı)

  1. 15:00 Andorra - Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  2. 15:00 Elazığ Karakoçan - Bulvarspor TFF 3. Lig RTV 23 Elazığ
  3. 15:00 Orduspor - Ayvalıkgücü Bld. TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
  4. 15:15 St.Gallen - Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  5. 15:30 Volendam - PSV Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  6. 15:30 Salzburg - LASK Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
  7. 16:00 West Ham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  8. 16:00 Giresunspor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  9. 16:00 Torino - Salernitana İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  10. 16:00 Erzurumspor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
  11. 16:00 Auxerre - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
  12. 16:00 Brest - Nice Fransa Ligue 1 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  13. 16:00 Clermont - Angers Fransa Ligue 1 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  14. 16:00 Strasbourg - Ajaccio Fransa Ligue 1 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  15. 16:30 Werder Bremen - Freiburg Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  16. 17:15 Getafe - Barcelona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  17. 17:30 Basel - Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  18. 18:00 Sabah Bakü - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  19. 18:05 Monaco - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  20. 18:30 Nottingham Forest - Manchester Utd İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
  21. 18:30 Union Berlin - Bochum Almanya Bundesliga Idman TV Tivibu Spor 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
  22. 19:00 Sassuolo - Juventus İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  23. 19:30 Atletico Madrid - Almeria İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  24. 20:30 Trabzonspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  25. 20:30 Göztepe - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  26. 21:00 Ajax - FC Emmen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  27. 21:00 Universidad Nacional - Toluca Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
  28. 21:45 Roma - Udinese İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  29. 21:45 Marsilya - Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports 3 Bilyoner TV
  30. 22:00 Valencia - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  31. 22:00 Corinthians - Cruzeiro Brezilya Serie A Bilyoner TV

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta oynanması gereken 34. hafta müsabakalarının tarihleri, 16, 17 ve 18 Mayıs'a alındı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 34. haftanın öne çıkan maçı, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı şöyle:

34. hafta
16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Süper Lig 35. hafta maç programı

20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar maç programı

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi maç programı

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)


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