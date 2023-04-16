Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla zirve takibini sürdürdü.

Serie A'nın 30. haftasında Inter, evinde Monza'yı konuk etti. Monza mücadeleyi 1-0 kazandı ve bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı. Monza'ya galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada L.Caldirola kaydetti.

Inter bu sonuçla 51 puanla 5. sırada yer alırken, Monza puanını 38'e yükselterek ligde 12. sıraya çıktı. İngiltere Premier League'in 31. haftasında Manchester City evinde Leicester City'i 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri John Stones (5') ve Erling Haaland (13', 25') kaydetti. Leicester City'de de bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giyerken, takımın tek golünü Kelechi Iheanacho (75') kaydetti. Haaland'ın ligdeki gol sayısını 32'e yükselttiği maçta Manchester City de puanını 70 yaptı ve Arsenal'i takibini sürdürdü. Düşme potasında yer alan Leicester ise 25 puan ile 19. sırada yer aldı. İşte 16 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (16 Nisan 2023 maç programı)

15:00 Andorra - Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 15:00 Elazığ Karakoçan - Bulvarspor TFF 3. Lig RTV 23 Elazığ 15:00 Orduspor - Ayvalıkgücü Bld. TFF 3. Lig Altaş TV Ordu 15:15 St.Gallen - Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 15:30 Volendam - PSV Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30 Salzburg - LASK Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 16:00 West Ham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 16:00 Giresunspor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 16:00 Torino - Salernitana İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 16:00 Erzurumspor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1 16:00 Auxerre - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 Bilyoner TV 16:00 Brest - Nice Fransa Ligue 1 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV 16:00 Clermont - Angers Fransa Ligue 1 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV 16:00 Strasbourg - Ajaccio Fransa Ligue 1 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV 16:30 Werder Bremen - Freiburg Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1 17:15 Getafe - Barcelona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV 17:30 Basel - Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 18:00 Sabah Bakü - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:05 Monaco - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV 18:30 Nottingham Forest - Manchester Utd İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3 18:30 Union Berlin - Bochum Almanya Bundesliga Idman TV Tivibu Spor 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV 19:00 Sassuolo - Juventus İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 19:30 Atletico Madrid - Almeria İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV 20:30 Trabzonspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 20:30 Göztepe - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2 21:00 Ajax - FC Emmen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 21:00 Universidad Nacional - Toluca Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV 21:45 Roma - Udinese İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 21:45 Marsilya - Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports 3 Bilyoner TV 22:00 Valencia - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV 22:00 Corinthians - Cruzeiro Brezilya Serie A Bilyoner TV

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta oynanması gereken 34. hafta müsabakalarının tarihleri, 16, 17 ve 18 Mayıs'a alındı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 34. haftanın öne çıkan maçı, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı şöyle:

34. hafta

16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Süper Lig 35. hafta maç programı

20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar maç programı

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi maç programı

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)



