Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer 2 maç sonra puan alırken siyah-beyazlıların galibiyet serisi sona erdi. Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla zirve takibini sürdürdü.

Serie A'nın 30. haftasında Inter, evinde Monza'yı konuk etti. Monza mücadeleyi 1-0 kazandı ve bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı. Monza'ya galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada L.Caldirola kaydetti.

Inter bu sonuçla 51 puanla 5. sırada yer alırken, Monza puanını 38'e yükselterek ligde 12. sıraya çıktı. İngiltere Premier League'in 31. haftasında Manchester City evinde Leicester City'i 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri John Stones (5') ve Erling Haaland (13', 25') kaydetti. Leicester City'de de bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giyerken, takımın tek golünü Kelechi Iheanacho (75') kaydetti. Haaland'ın ligdeki gol sayısını 32'e yükselttiği maçta Manchester City de puanını 70 yaptı ve Arsenal'i takibini sürdürdü. Düşme potasında yer alan Leicester ise 25 puan ile 19. sırada yer aldı. İşte 17 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (17 Nisan 2023 maç programı)

16:00 Bandırmaspor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

20:00 Varbergs - Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Jönköpings - Gefle İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Trelleborgs - Orgryte İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Randers - Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Stal Mielec - Legnica Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:10 Göteborg - Malmö İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:30 Gençlerbirliği - Altay Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports Max 1

20:30 Boluspor - Ç.Rizespor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:00 Jong Ajax - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Jong AZ - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:45 Fiorentina - Atalanta İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

21:45 Grenoble - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4Bilyoner TV

22:00 Leeds United - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Celta Vigo - Mallorca İspanya La Liga S SportS Sport PlusBilyoner TV

22:00 Levante - Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:15 Vizela - Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta oynanması gereken 34. hafta müsabakalarının tarihleri, 16, 17 ve 18 Mayıs'a alındı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 34. haftanın öne çıkan maçı, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı şöyle:

Süper Lig 34. hafta maç programı

16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Süper Lig 35. hafta maç programı

20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar maç programı

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi maç programı

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)



