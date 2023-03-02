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Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig dışında da dünya futbolunu yakından takip edenler, günün maç programını sorguluyor. İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi. İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Liverpool, evinde Wolverhampton'u 2-0 mağlup etti. FA Cup 5. Turu’nda Manchester United, sahasında West Ham’ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı haberimizde.

09:29 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Wolverhampton'la karşılaştı. İlk yarıda zorlanan ev sahibi takım ikinci yarıda 4 dakika içinde bulduğu gollerle rakibini yenmeyi başardı. Liverpool galibiyete 73. dakikada Van Dijk ve 77. dakikada Salah'ın golleriyle ulaştı. 6. sıraya çıkan Liverpool puanını 36'ya yükseltirken, Wolverhampton ise 24 puanda ve 15. sırada kaldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 2 Mart 2023 Perşembe maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (2 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 01:00 Huracan - Boston River Copa Libertadores Bilyoner
  2. 03:00 Indep.Medell - El Nacional Copa Libertadores Bilyoner
  3. 03:30 Atletico Mineiro - Carabobo Copa Libertadores Bilyoner
  4. 16:30 Al Bataeh - Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  5. 16:30 Al Ain - Al Fujairah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  6. 18:00CFR Cluj - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner
  7. 19:15 Bani Yas - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  8. 19:15 Al Ittihad - Dubai BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  9. 20:45 PSV - ADO Den Haag Hollanda Kupası Bilyoner
  10. 21:00 Steaua Bükreş - Petrolul Romanya Liga 1 Bilyoner
  11. 22:45 Antwerp - St.Gilloise Belçika Kupasi Bilyoner
  12. 23:00 Real Madrid - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner
  13. 23:00 De Graafschap - Ajax Hollanda Kupası Bilyoner











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Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı
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