Bugün kimin maçı var?
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Wolverhampton'la karşılaştı. İlk yarıda zorlanan ev sahibi takım ikinci yarıda 4 dakika içinde bulduğu gollerle rakibini yenmeyi başardı. Liverpool galibiyete 73. dakikada Van Dijk ve 77. dakikada Salah'ın golleriyle ulaştı. 6. sıraya çıkan Liverpool puanını 36'ya yükseltirken, Wolverhampton ise 24 puanda ve 15. sırada kaldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 2 Mart 2023 Perşembe maç programı.
Bugün kimin maçı var? (2 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 01:00 Huracan - Boston River Copa Libertadores Bilyoner
- 03:00 Indep.Medell - El Nacional Copa Libertadores Bilyoner
- 03:30 Atletico Mineiro - Carabobo Copa Libertadores Bilyoner
- 16:30 Al Bataeh - Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 16:30 Al Ain - Al Fujairah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 18:00CFR Cluj - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner
- 19:15 Bani Yas - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 19:15 Al Ittihad - Dubai BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 20:45 PSV - ADO Den Haag Hollanda Kupası Bilyoner
- 21:00 Steaua Bükreş - Petrolul Romanya Liga 1 Bilyoner
- 22:45 Antwerp - St.Gilloise Belçika Kupasi Bilyoner
- 23:00 Real Madrid - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner
- 23:00 De Graafschap - Ajax Hollanda Kupası Bilyoner