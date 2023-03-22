Bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? (22 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 15:30 Türkiye - Almanya U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok
- 17:00İzlanda - Türkiye UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok
23 Mart Perşembe hangi maçlar var?
- 03:00 Arjantin - Panama Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 18:00 Kazakistan - Slovenya UEFA Euro 2024 Elemeleri S SportS Sport Plus
- 22:45 Danimarka - Finlandiya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 22:45 İtalya - İngiltere UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
- 22:45 Portekiz - Lihtenştayn UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?
Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
UEFA Avrupa Ligi yarı finalde hangi takımlar var?
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz) / Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) / Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
1. Lig'de 27. hafta maç sonuçları
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Ege temsilcisini 2-1 mağlup etti.
Ligde tamamlanan haftanın ardından Yılport Samsunspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, 53 puanla zirve takibine devam etti.
- Altınordu-Tuzlaspor: 2-1
- Çaykur Rizespor-Altay: 3-1
- Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 0-1
- Manisa FK-Eyüpspor: 0-1
- Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 3-1
- Pendikspor-Altaş Denizlispor: 2-1
- Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-1
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK haftayı müsabaka oynamadan geçti. İki ekip de 3-0 hükmen galip sayıldı. Göztepe ise haftayı bay geçen takım oldu.