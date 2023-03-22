Bugünkü maç programı

futbolseverlerin yakın takibinde. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karagümrük-Medipol Başakşehir mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabaka, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İşte 22 Mart 2023 Çarşamba maç programı.