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Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2023 Cuma maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları bugün itibariyle yeniden başlıyor. Futbolseverler Lig dışında da dünya futbolunu yakından takip edenler, günün maç programını sorguluyor. İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, Barcelona’ya 0-1 yenildi. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor il, Galatasaray ise İstanbulspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 3 Mart 2023 Cuma maç programı haberimizde.

10:05 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray ile İstanbulspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. İstanbulspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak. Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yarın saat 16.00’da oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 3 Mart 2023 Cuma maç programı.

Bugün kimin maçı var? (3 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 01:00 Always Ready - Magallanes Copa Libertadores Bilyoner
  2. 01:00 Tacuary - Ameliano Paraguay 1. Ligi - Apertura Bilyoner
  3. 02:30 Universidad de Chile - Calera Şili Primera Ligi Bilyoner
  4. 03:00 Fortaleza - Maldonado Copa Libertadores Bilyoner
  5. 03:00 Millonarios - U. Catolica Copa Libertadores Bilyoner
  6. 11:45 Adelaide United - Melbourne City Avustralya A Ligi beIN 4 SPORTS, Bilyoner
  7. 13:00 Yokohama Marinos - Hiroshima Japonya J.League Bilyoner
  8. 16:30 Al Nasr - Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  9. 19:00 Istra 1961 - Rijeka Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  10. 19:15 Al Sharjah - Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  11. 20:00 Alanyaspor - M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig
    beIN 1 SPORTS
  12. 20:00 Göztepe - Boluspor Spor Toto 1. Lig
    TRT SPOR, beIN 1 MAX
  13. 20:00 Pendikspor - Altınordu Spor Toto 1. Lig
    TRT AVAZ, beIN 2 SPORTS,
  14. 20:00 Stal Mielec - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  15. 20:10 Austria II - First Vienna Avusturya 1. Lig iBilyoner
  16. 20:10 Floridsdorfer - Sturm Graz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  17. 20:10 Lafnitz - Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  18. 20:30 Magdeburg - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 beIN 3 SPORTS, Bilyoner
  19. 20:30 Paderborn - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 beIN 3 SPORTS, Bilyoner
  20. 20:30 Al Nassr - Al Batin Suudi Arabistan Pro Lig TVNET
  21. 20:30 Fredericia - Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  22. 21:00 Aarhus - AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  23. 21:00 Helsingor - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  24. 21:00 Cluj - Farul Constanta Romanya Liga 1 Bilyoner
  25. 21:00 Crvena zvezda - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
  26. 21:30 Yverdon - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  27. 22:00 Utrecht - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Bilyoner
  28. 22:00 Vitesse - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner
  29. 22:00 Boavista - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner
  30. 22:00 Dordrecht - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  31. 22:00 Maastricht - VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  32. 22:00 SC Telstar - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  33. 22:00 Zwolle - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  34. 22:00 Lommel - Dender Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  35. 22:00 Anderlecht U23 - Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  36. 22:15 Neuchatel Xamax - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  37. 22:30 B.Dortmund - Leipzig Almanya Bundesliga Bilyoner
  38. 22:30 St.Polten - Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  39. 22:30 Lech Poznan - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  40. 22:45 Napoli - Lazio İtalya Serie A S Sport, Bilyoner
  41. 22:45 Oostende - Club Brugge Belçika Pro League
  42. 22:45 Cork City - Dublin İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  43. 22:45 Drogheda - Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  44. 22:45 Dundalk - St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  45. 22:45 Shelbourne - Bohemians İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  46. 22:45 Hamilton - Arbroath İskoçya Championship Bilyoner
  47. 23:00 Real Sociedad - Cadiz İspanya La Liga Bilyoner
  48. 23:00 Nice - Auxerre Fransa Ligue 1 Bilyoner
  49. 23:00 Shamrock Rovers - Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  50. 23:00 Andorra - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner












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30 dakika önce
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Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2023 Cuma maç programı
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