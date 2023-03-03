Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray ile İstanbulspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. İstanbulspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak. Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yarın saat 16.00’da oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 3 Mart 2023 Cuma maç programı.
Bugün kimin maçı var? (3 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 01:00 Always Ready - Magallanes Copa Libertadores Bilyoner
- 01:00 Tacuary - Ameliano Paraguay 1. Ligi - Apertura Bilyoner
- 02:30 Universidad de Chile - Calera Şili Primera Ligi Bilyoner
- 03:00 Fortaleza - Maldonado Copa Libertadores Bilyoner
- 03:00 Millonarios - U. Catolica Copa Libertadores Bilyoner
- 11:45 Adelaide United - Melbourne City Avustralya A Ligi beIN 4 SPORTS, Bilyoner
- 13:00 Yokohama Marinos - Hiroshima Japonya J.League Bilyoner
- 16:30 Al Nasr - Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 19:00 Istra 1961 - Rijeka Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 19:15 Al Sharjah - Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 20:00 Alanyaspor - M.Başakşehir Spor Toto Süper LigbeIN 1 SPORTS
- 20:00 Göztepe - Boluspor Spor Toto 1. LigTRT SPOR, beIN 1 MAX
- 20:00 Pendikspor - Altınordu Spor Toto 1. LigTRT AVAZ, beIN 2 SPORTS,
- 20:00 Stal Mielec - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 20:10 Austria II - First Vienna Avusturya 1. Lig iBilyoner
- 20:10 Floridsdorfer - Sturm Graz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 20:10 Lafnitz - Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 20:30 Magdeburg - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 beIN 3 SPORTS, Bilyoner
- 20:30 Paderborn - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 beIN 3 SPORTS, Bilyoner
- 20:30 Al Nassr - Al Batin Suudi Arabistan Pro Lig TVNET
- 20:30 Fredericia - Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 21:00 Aarhus - AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 21:00 Helsingor - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 21:00 Cluj - Farul Constanta Romanya Liga 1 Bilyoner
- 21:00 Crvena zvezda - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
- 21:30 Yverdon - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 22:00 Utrecht - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 22:00 Vitesse - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 22:00 Boavista - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 22:00 Dordrecht - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Maastricht - VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 SC Telstar - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Zwolle - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Lommel - Dender Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 22:00 Anderlecht U23 - Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 22:15 Neuchatel Xamax - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 22:30 B.Dortmund - Leipzig Almanya Bundesliga Bilyoner
- 22:30 St.Polten - Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 22:30 Lech Poznan - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 22:45 Napoli - Lazio İtalya Serie A S Sport, Bilyoner
- 22:45 Oostende - Club Brugge Belçika Pro League
- 22:45 Cork City - Dublin İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Drogheda - Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Dundalk - St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Shelbourne - Bohemians İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Hamilton - Arbroath İskoçya Championship Bilyoner
- 23:00 Real Sociedad - Cadiz İspanya La Liga Bilyoner
- 23:00 Nice - Auxerre Fransa Ligue 1 Bilyoner
- 23:00 Shamrock Rovers - Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 23:00 Andorra - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner