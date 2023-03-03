Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci başladı. EYT yasanın Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren Mart ayının son gününe kadar SGK'ya başvuru yapan tüm EYT'liler Nisan ayından itibaren emekli aylığını almaya hak kazanacak. EYT’de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 TL olacak. Müşteri kazanmak adına çeşitli kampanyalar yürüten bankalarda emekli promosyonları için hazırlıklara başladı. Peki EYT maaşları nereye hangi bankaya yatacak?