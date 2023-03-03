EYT maaşları ne kadar, emekli maaşı hangi bankaya yatacak?
EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte emeklilik başvuru sürecine geçildi. EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.
EYT maaşları ne zaman yatacak?
EYT yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıklamıştı.
EYT maaşları ne kadar olacak?
- EYT’liler ne kadar maaş alacak? EYT’de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 TL olacak. SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur’dan emekli olacaklar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira aylık alacak.
EYT maaşları nereye, hangi bankaya yatacak?
- EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.
EYT başvuruları nasıl yapılacak?
İşte adım adım EYT başvuru süreci:
- Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler
- Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek
- Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacaklar
- Bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecekler
- Daha sonra emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek
- Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Burada tek istisna memur olmakta
- Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor
- Diğer emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor.