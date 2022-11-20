Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım Pazar günün maçları

Dünya

Gazzeli gönüllüler Dünya Kupası’nda

Katar’da düzenlenecek ve bugün itibarıyla bir ay sürecek olan Dünya Kupası heyecanı başladı. Dünya Kupası’nda İsrail ablukası altındaki Gazze’den 28 gönüllü de organizasyon müddetince görev alacak. Gönüllüler hem kültürlerini tanıtacak hem de özgür bir Gazze için çağrıda bulunacak.