Özgün Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım Pazar günün maçları
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Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım Pazar günün maçları

Dünya Kupası, Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Maç severler üç hafta boyunca ekranları başında adeta futbola doyacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 20 Kasım 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. Al Kor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, 20 Kasım 2022 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig

Bodrumspor - Tuzlaspor | 13:30

Eyüpspor - Göztepe | 16:00

Ç.Rizespor - Boluspor | 16:00

2022 Dünya Kupası

Katar - Ekvador | 19:00

Hazırlık Maçı

Macaristan - Yunanistan | 22:15

Avusturya - İtalya | 22:45

2022 Dünya Kupası H Grubu takımları
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2022 Dünya Kupası H Grubu takımları

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