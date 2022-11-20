Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım Pazar günün maçları

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. Al Kor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, 20 Kasım 2022 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.
A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
Spor Toto 1. Lig
Bodrumspor - Tuzlaspor | 13:30
Eyüpspor - Göztepe | 16:00
Ç.Rizespor - Boluspor | 16:00
2022 Dünya Kupası
Katar - Ekvador | 19:00
Hazırlık Maçı
Macaristan - Yunanistan | 22:15
Avusturya - İtalya | 22:45