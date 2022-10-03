Bugün oynanacak maçlar hangileri? 3 Ekim 2022 maç programı

Süper Lig'de derbi heyecanı geride kaldı. Süper Lig’de bugün oynanan tek maç ile 8. hafta tamamlanmış olunacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3 Ekim 2022 Pazartesi Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Süper Lig bugün kimin maçı var?

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan

00:00 Kansas City – Seattle Sounders MLS Bilyoner

Bugün hangi maçlar var?

00:00 Cobresal – Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner

01:30 WS Wanderers – Penarol Uruguay Premier Ligi Bilyoner

01:30 Libertad – General Caballero Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner

02:05 Santos Laguna – Mazatlan Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner

03:00 LA Galaxy 2 – Sacramento Republic ABD USL Championship USL Championship Youtube

03:30 Nashville – Houston Dynamo MLS Bilyoner

04:00 Leon – Tijuana Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner

08:00 Seongnam – Suwon City Güney Kore K-League Bilyoner

14:00 Kura Çekimi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi UEFA.tv

18:00 Botosani – Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner

18:00 Giannina – Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

19:00 Grorud – Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner

19:00 Kongsvinger – Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner

19:00 Ranheim – Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner

19:00 Stabaek – Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner

19:00 Start – KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner

20:00 BB Erzurumspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

20:00 Varnamo – Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner

20:00 Trelleborgs – Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner

20:00 Nordsjaelland – Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner

20:00 AEK – Ionikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

20:00 Slask Wroclaw – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner

20:00 Türkiye – Haiti Ampute Dünya Kupası TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

20:10 Göteborg – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner

21:00 Chindia Targoviste – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner

21:45 Verona – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2

21:45 Laval – Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

21:45 Shelbourne – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:00 Leicester City – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Rayo Vallecano – Elche İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

22:00 Real Zaragoza – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner

22:15 Maritimo – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner

22:15 Breidablik – Stjarnan İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner

23:00 Nacional Asuncion – 12 de Octubre Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner