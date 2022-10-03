Bugün oynanacak maçlar hangileri? 3 Ekim 2022 maç programı

Süper Lig'de derbi heyecanı geride kaldı. Süper Lig’de bugün oynanan tek maç ile 8. hafta tamamlanmış olunacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3 Ekim 2022 Pazartesi Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.
Süper Lig bugün kimin maçı var?
- 20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan
00:00 Kansas City – Seattle Sounders MLS Bilyoner
Bugün hangi maçlar var?
- 00:00 Cobresal – Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner
- 01:30 WS Wanderers – Penarol Uruguay Premier Ligi Bilyoner
- 01:30 Libertad – General Caballero Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner
- 02:05 Santos Laguna – Mazatlan Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
- 03:00 LA Galaxy 2 – Sacramento Republic ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 03:30 Nashville – Houston Dynamo MLS Bilyoner
- 04:00 Leon – Tijuana Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
- 08:00 Seongnam – Suwon City Güney Kore K-League Bilyoner
- 14:00 Kura Çekimi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi UEFA.tv
- 18:00 Botosani – Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner
- 18:00 Giannina – Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 19:00 Grorud – Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 19:00 Kongsvinger – Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 19:00 Ranheim – Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 19:00 Stabaek – Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 19:00 Start – KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 20:00 BB Erzurumspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
- 20:00 Varnamo – Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 20:00 Trelleborgs – Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner
- 20:00 Nordsjaelland – Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 20:00 AEK – Ionikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 20:00 Slask Wroclaw – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 20:00 Türkiye – Haiti Ampute Dünya Kupası TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
- 20:10 Göteborg – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 21:00 Chindia Targoviste – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
- 21:45 Verona – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 21:45 Laval – Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 21:45 Shelbourne – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:00 Leicester City – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Rayo Vallecano – Elche İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 22:00 Real Zaragoza – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 22:15 Maritimo – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 22:15 Breidablik – Stjarnan İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner
- 23:00 Nacional Asuncion – 12 de Octubre Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner