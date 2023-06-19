Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel kuvvetli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji’nin uyarıda bulunduğu diğer iller ise Çorum, Amasya ve Tokat. Çorum, Amasya ve Tokat'ta bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren (İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğu, Konya’nın kuzey ilçelerinde; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Trabzon, Rize illerinin iç kesimlerinde (kuvvetli 21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.