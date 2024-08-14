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Meteoroloji 14 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı: Kuvvetli rüzgara karşı dikkat! İl il, bölge bölge son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu haritası yayımladı ve bir de uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında şiddetli rüzgar olacak. Bu bölgedeki vatandaşların tedbirli olmaları hususunda uyarılar yapıldı. İşte 14 Ağustos Çarşamba günü il il hava durumu tahminleri...

10:47 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 14 AĞUSTOS 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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