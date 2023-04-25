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Burdur seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Burdur Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Burdur milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 3 vekil gönderecek. Peki Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Burdur milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Burdur Büyükşehir Belediyesi kimde, hangi partide? İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti (HDP) Burdur seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

13:02 . 25/04/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Burdur seçim sonuçları

Burdur seçim sonuçları

Burdur seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte İşte Burdur ilçe ilçe seçim sonuçları....

AK Parti Burdur milletvekili adayları

1 ADEM KORKMAZ YÜKSEK İKTİSAT ÖĞRETİM ÜYESİ

2 MUSTAFA OĞUZ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

3 VOLKAN MENGİ YÜKSEK DİĞER MÜHENDİSLER

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SERVET OLPAK YÜKSEK ÖĞRETMEN

2 ANDAÇ ÖZDEMİR YÜKSEK İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

3 ESMA ÖZDAŞLI YÜKSEK AKADEMİSYEN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İZZET AKBULUT YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

2 HÜLYA GÜMÜŞ ORTA ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ)

3 SÜLEYMAN ERMAN YÜKSEK SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR

İYİ PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FARUK ERKAN ORTA İŞ ADAMI

2 SAFA SÖNMEZ YÜKSEK İŞ ADAMI

3 MEHMET YAVAŞ ORTA İŞ ADAMI

MİLLET PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ALİ EDİBALİ YÜKSEK SERBEST

2 ADEM KALEM ORTA TESVİYE

3 MEHMET ZEKİ ÖZEN YÜKSEK SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TAYLAN TİMUR ORTA İŞÇİ

2 ÖZGÜR COŞKUN ORTA SERBEST/ÖZEL

3 YILDIZ KAHRAMAN ORTA İŞÇİ

SOL PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 GÖZDE AKMAN ORTA İŞSİZ

2 ÖZGÜR HATİPAĞAOĞLU YÜKSEK SERBEST MESLEK

3 MUSTAFA ÖZGÜR ÇAKIR YÜKSEK ESNAF

GENÇ PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SUZAN AÇIKBAŞ ORTA EV HANIMI

2 CELAL DEMİR ORTA ESNAF

3 ÖMER ALTAY ORTA EMEKLİ

MEMLEKET PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HULUSİ ÖZKAN YÜKSEK VETERİNER HEKİM

2 HÜSEYİN CAN KARTAL ORTA ÖĞRENCİ

3 CANSU ALTINSOY YÜKSEK MÜZİK ÖĞRETMENİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 UFUK KAZANCI YÜKSEK ESNAF

2 BİLAL AYDIN İLK İŞÇİ

3 HAVVA ERCAN İLK EV HANIMI

YENİDEN REFAH PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HALİL ASRAV İLK SERBEST

2 KADİR BAYBAŞ ORTA EMEKLİ

3 SELÇUK GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 REYHAN YİĞİT YÜKSEK FELSEFECİ

2 ÖMER FARUK KILIÇ YÜKSEK İŞÇİ

3 SEMRA BAYSAL YÜKSEK GAZETECİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KADER ÜNAL ORTA SERBEST

2 ZEYNUR KULAK YÜKSEK SERBEST

3 NAZLI YAVUZ ORTA SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RUHİ ÖZCAN YÜKSEK İŞ İNSANI

2 HÜSEYİN DAYIOĞLU İLK OKURYAZAR

3 SENA İŞCAN YÜKSEK İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MERİÇ TEKİN YÜKSEK TEKNİKER

2 MURAT BÜYÜKKÜRBÜZ YÜKSEK İŞ SAĞLIĞI UZMANI

3 RESUL BİRGÜL ORTA SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 BUSE KAYAN ORTA ÖĞRENCİ

2 ARİF ÇAKIR YÜKSEK EMEKLİ

3 EREN GENÇER ORTA İŞÇİ

VATAN PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 OSMAN ERBİL YÜKSEK GAZETECİ

2 İBRAHİM KILINÇ YÜKSEK EMEKLİ ÖĞRETMEN

3 NİL SEVİL UÇAR ORTA ÖĞRENCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FERAH ÇELİK İLK EV HANIMI

2 İBRAHİM ARALI ORTA OTO TAMİRCİSİ

3 HALUK TILFARLIOĞLU ORTA DEKORASYON

ADALET PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 OSMAN KOÇ ORTA SERBEST

2 FİKRİYE ÖZTUNÇ ORTA EV HANIMI

3 AYBÜKE BUNSUZ ORTA SERBEST

ZAFER PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ERAY ERTÜRK YÜKSEK MÜHENDİS

2 MEHMET SERGEN OKÇULAR YÜKSEK İŞLETMECİ

3 MÜCAHİD ENES ŞEN YÜKSEK SERBEST

2023 seçimleri Burdur seçim sonuçları

Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 54’ünü alırken, Muharrem İnce Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 28’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 15,8’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,2’sini aldı.

Burdur milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Burdur oy oranı % 55,6 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41,7’sini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Burdur’da hangi parti ne kadar oy aldı? Burdur’da hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 43.1
  2. CHP % 20,2
  3. İYİ Parti % 19,9
  4. MHP % 12,5
  5. HDP % 1,9

Burdur yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin Burdur Belediye başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oyların % 53,14’ünü alırken, AK Parti adayı Deniz Kurt ise oyların % 43,95’ini aldı.

Burdur İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 42,64
  2. CHP % 22,35
  3. İYİ Parti % 17,03
  4. MHP % 13,80
  5. SP % 1,67

Burdur ilçeleri hangileri?

Burdur seçim sonuçları
nı etkileyecek
ilçeler
şöyle:
  1. Ağlasun,
  2. Altınyayla,
  3. Bucak,
  4. Çavdır,
  5. Çeltikçi,
  6. Gölhisar,
  7. Karamanlı,
  8. Kemer,
  9. Tefenni,
  10. Yeşilova
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.


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