Burdur seçim sonuçları
Burdur Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Burdur Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
14 Mayıs Burdur 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Burdur 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 51.7 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 40.9 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Burdur’da aldığı oy oranı ise % 6.6 oldu.
14 Mayıs Burdur Sinop milletvekili seçim sonuçları
Burdur 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 36.6’sını alırken CHP % 31.1 oranında oya sahip oldu. Burdur’da MHP % 14, İYİ Parti % 11.4, Zafer Partisi % 1.4, Yeniden Refah Partisi % 1.2 oranında oy aldı.
Burdur’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Adem Korkmaz AK Parti
- Mustafa Oğuz AK Parti
- İzzet Akbulut CHP
Burdur 14 Mayıs milletvekili genel seçimlerinde partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:
AK Parti Burdur milletvekili adayları
1 ADEM KORKMAZ
2 MUSTAFA OĞUZ
3 VOLKAN MENGİ
MHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SERVET OLPAK
2 ANDAÇ ÖZDEMİR
3 ESMA ÖZDAŞLI
CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 İZZET AKBULUT
2 HÜLYA GÜMÜŞ
3 SÜLEYMAN ERMAN
İYİ PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FARUK ERKAN
2 SAFA SÖNMEZ
3 MEHMET YAVAŞ
MEMLEKET PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HULUSİ ÖZKAN
2 HÜSEYİN CAN KARTAL
3 CANSU ALTINSOY
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 UFUK KAZANCI
2 BİLAL AYDIN İLK İŞÇİ
3 HAVVA ERCAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HALİL ASRAV
2 KADİR BAYBAŞ
3 SELÇUK GÜNEŞ
ZAFER PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ERAY ERTÜRK
2 MEHMET SERGEN OKÇULAR
3 MÜCAHİD ENES ŞEN
2018 Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Burdur'da Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 54’ünü alırken, Muharrem İnce Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 28’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 15,8’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,2’sini aldı.
2018 Burdur milletvekili genel seçim sonuçları
Burdur Cumhur İttifakı Burdur oy oranı % 55,6 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Burdur Millet İttifakı ise oyların yüzde 41,7’sini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Burdur'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 43.1
- CHP % 20,2
- İYİ Parti % 19,9
- MHP % 12,5
- HDP % 1,9
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Burdur yerel seçim sonuçları
CHP’nin Burdur Belediye başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oyların % 53,14’ünü alırken, AK Parti adayı Deniz Kurt ise oyların % 43,95’ini aldı.
2019 Burdur İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 42,64
- CHP % 22,35
- İYİ Parti % 17,03
- MHP % 13,80
- SP % 1,67
Burdur ilçeleri hangileri?
- Ağlasun,
- Altınyayla,
- Bucak,
- Çavdır,
- Çeltikçi,
- Gölhisar,
- Karamanlı,
- Kemer,
- Tefenni,
- Yeşilova