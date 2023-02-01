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Bursa’da kar yağışı etkili oldu

Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın ardından gelen soğuk havanın etkisiyle Bursa’da şehir merkezinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı yerlerde yerler kısmen tutarken, vatandaşlar karın tadını çıkardı. Lapa lapa kar yağışını izleyen vatandaşlar, zaman zaman o anları kaydetti. Bursa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:19 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa 5 günlük hava durumu

#Bursa
#hava durumu
#meteoroloji
#kar
#kış
#merkez
2 saat önce
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Bursa’da kar yağışı etkili oldu
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