Düzce'de kış mevsiminin sonuna gelindiği Şubat ayında yağan kar yağışı sevindirdi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hafif şekilde kar yağışı başladı. Zeminde etkili olmayan kar yağışı ağaçların üzerinde ve park halindeki araçların üzerinde kendini tuttu. Yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Düzce 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.