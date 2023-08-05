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Bursa'da sıcak hava etkili oluyor: Sıcaklık 40 dereceyi gördü

Bursa’da son bir haftadır etkisini artıran hava sıcaklıkları kent sakinlerine bunaltıcı günler yaşatıyor. Kent merkezinde 40 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerince çözüm arayışına girdi. Kimi vatandaş çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışırken kimileri de ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre hafta başında sıcaklıkların 7-8 derece düşmesi bekleniyor. Bursa 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

10:07 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa’da son bir haftadır 40 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları hem vatandaşları hem de hayvanları bunalttı. Sıcaktan bunalan çocukların kimisi serinlemek için havuzların yolunu tutarken havuza gidemeyen bazıları ise yangın vanalarını açıp altında serinledi. Yetişkinler ise park, bahçe ve ormanlık alanları tercih etti. Bursa hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bursa 5 günlük hava durumu için

40 DERECELERE ULAŞAN HAVA SICAKLIKLARI HEM VATANDAŞLARI HEM DE HAYVANLARI BUNALTTI

Bursa’da son bir haftadır etkisini artıran hava sıcaklıkları kent sakinlerine bunaltıcı günler yaşatıyor. Kent merkezinde 40 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerince çözüm arayışına girdi. Kimi vatandaş çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışırken kimileri de ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Yangın vanasını açıp altına girdiler

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Vakıfköy mahallesinde sıcaktan bunalan çocuklar sokaklarındaki yangın vanasını açıp altına girdi. Tazyikli akan su altında duş alan çocuklar hem eğlendi hem de serinledi. Sıcak havalar insanları olduğu kadar can dostları sokak hayvanlarını da bunalttı. Sıcak havada dolaşmaktan bunalan bir sokak köpeğinin su birikintisine yatarak serinlemeye çalışması, guguk kuşlarının cami bahçesine konup yerdeki sudan su içmeye çalışmaları dikkat çekti.

Çarşıda esnaflık yapan Enver Koç, “Vatandaşlar şu anda gölge yerleri ve klimalı ortamları arıyor. Sıcaklar olunca insanlar alışverişe geç çıkıyor. Akşam saatlerini tercih ediyoruz. İşi olanlar sabah erken saatleri tercih ediyoruz. Kimisi gölgeye çekiliyor, serinlemek için dağlara gidiyorlar kimisi denize gidiyor. Herkes işini erken bitirmeye çalışıyor. İnsanlar mecburen dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Biz sıcak ortamlarda klimanın altında durmaya çalışıyoruz. Kahvecilerimiz bazen erken gidiyor bizde müşterilerimize ikram etmek için buzdolabı aldık. Kediler sıcaktan çeşmeden su içmeye çalışıyor” dedi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi. Uzmanlarda aşırı sıcak havanın beden sağlığı yanında ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.



#Bursa
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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