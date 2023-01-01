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Bursa, Burdur ve Denizli illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu
TOKİ kura çekimi takvimi güncellendi. Bursa, Burdur ve Denizli illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 7 Kasım 2022'de Hakkari ve Şırnak ile başlayan 5 milyondan fazla geçerli başvurunun yapıldığı "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında ilk kuralar ı devam ediyor. TOKİ Bursa, Burdur ve Denizli kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ayrıntılı bilgiler...
15:14 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

TOKİ kura çekimi takvimi ocak ayı güncellenen illerle devam ediyor. 20-27 Ocak TOKİ kura çekilişi 6. etap takvimine göre yer alan illerdeki konutlar hak sahiplerini buluyor. TOKİ kura çekimi Ocak ayı listesinde Denizli, Isparta, Bursa, Burdur illeri yer alıyor. İşte Bursa, Burdur, Denizli TOKİ kura çekilişi tarihleri...

TOKİ BURSA, BURDUR, DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

TOKİ Bursa 23-28 Ocak, Burdur 25 Ocak, Denizli'de ise 26-27 Ocak'ta kura çekilişi gerçekleştirilecek.

TOKİ BURSA İLÇE İLÇE KURA TARİHLERİ

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00

Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00

Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00

Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00

İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00

Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00

Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00

Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00

Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00

Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 28.01.2021 10.00

Harmancık İlçesi 28.01.2021 10.00

Keles İlçesi 28.01.2021 10.00

Orhaneli İlçesi 28.01.2021 10.00

BURDUR TOKİ ÇEKİLİŞİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Ağlasun

Altınyayla

Bucak

Çavdır

Çeltikçi

Kemer

Merkez

Tefenni

TOKİ YENİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

8-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut

18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut

22 Ocak: Yalova 800 konut

23- 24 Ocak: Isparta

23-28 Ocak: Bursa

25 Ocak: Burdur

26-27 Ocak: Denizli

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ Bursa, Burdur, Denizli kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

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27 dakika önce
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Bursa, Burdur ve Denizli illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu
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