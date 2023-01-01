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TOKİ
TOKİ kura çekimi takvimi ocak ayı güncellenen illerle devam ediyor. 20-27 Ocak TOKİ kura çekilişi 6. etap takvimine göre yer alan illerdeki konutlar hak sahiplerini buluyor. TOKİ kura çekimi Ocak ayı listesinde Denizli, Isparta, Bursa, Burdur illeri yer alıyor. İşte Bursa, Burdur, Denizli TOKİ kura çekilişi tarihleri...
TOKİ Bursa 23-28 Ocak, Burdur 25 Ocak, Denizli'de ise 26-27 Ocak'ta kura çekilişi gerçekleştirilecek.
Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00
Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00
Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00
Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00
İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00
Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00
Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00
Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00
Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00
Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 28.01.2021 10.00
Harmancık İlçesi 28.01.2021 10.00
Keles İlçesi 28.01.2021 10.00
Orhaneli İlçesi 28.01.2021 10.00
Ağlasun
Altınyayla
Bucak
Çavdır
Çeltikçi
Kemer
Merkez
Tefenni
8-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut
18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut
22 Ocak: Yalova 800 konut
23- 24 Ocak: Isparta
23-28 Ocak: Bursa
25 Ocak: Burdur
26-27 Ocak: Denizli
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.
TOKİ Bursa, Burdur, Denizli kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.