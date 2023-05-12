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Bursa Büyükorhan seçim sonuçları 14 Mayıs 2023

14 Mayıs Bursa Büyükorhan seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Marmara Bölgesi Bursa Büyükorhan seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Büyükorhan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

22:21 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Büyükorhan seçim sonuçları

Büyükorhan seçim sonuçları

Bursa Büyükorhan
, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Büyükorhan seçim sonuçları, Zonguldak'tan çıkacak milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı belirleme noktasında belirleyici olacak. İşte, 2023 Bursa Büyükorhan
sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler

Bursa Büyükorhan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.


Seçimde hangi partiler ittifak içerisinde giriyor?

2023 seçimlerinde bazı siyasi partiler ittifak halinde seçime girmeye hazırlanıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime giriyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden giriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti seçime "Millet İttifakı" adıyla giriyor.

Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi de (EMEP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla katılıyor. "Emek ve Özgürlük İttifakı" içinde yer alan ve Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecek. Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise "Ata ittifakı” adıyla seçimlere giriyor.

Bursa Büyükorhan Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Büyükorhan, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yerleşim yeridir.

Tarihçe:

Büyükorhan, antik dönemde Bitinya Krallığı'nın bir parçasıydı. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren bölge, Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. 1075 yılında Selçuklu Türkleri'nin eline geçen bölge, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini korudu. Cumhuriyet döneminde ise Bursa iline bağlı bir ilçe haline geldi.

Coğrafya:

Büyükorhan ilçesi, Bursa il merkezinin güneybatısında yer alır. İlçenin yüzölçümü 726 kilometrekaredir. İlçe sınırları içerisinde birçok dağ ve tepeler bulunur. Büyükorhan, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölgedir. İlçede İnegöl Ormanları Milli Parkı, Kestel Dağı Tabiat Parkı ve Kemalpaşa Yaylası gibi birçok doğal alan yer alır.

Mahalleleri:

Büyükorhan ilçesi, toplam 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler şu şekildedir: Abdal, Akçaşehir, Akçay, Alibeyköy, Bahçedere, Belenardıç, Büyük Yenice, Cüceler, Çakırhüseyinli, Döğer, Dönertaş, Gökçeağıl, Güdüllü, Hacıyakup, Halitağa, Hamitler, İğdir, İlyasköy, Karacaören, Kılıçlar, Kozpınar, Kuzköy, Kükür, Kırca, Kıran, Kızılkaya, Naldöken, Orhaniye, Ortaköy, Örencik, Selimiye, Şirler, Şükrüye, Ürünlü, Yaylacık, Yenice, Yeşiltepe, Yeşilüreten.

Nüfus:

Büyükorhan ilçesinin 2021 yılı nüfusu 16.300'dür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise oldukça düşüktür. İlçe, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir yer olmasına rağmen, nüfus bakımından diğer ilçelere göre daha az gelişmiştir.



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