Bursa Büyükorhan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Büyükorhan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Büyükorhan seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Büyükorhan seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Büyükorhan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Büyükorhan Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Büyükorhan, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yerleşim yeridir.

Tarihçe:

Büyükorhan, antik dönemde Bitinya Krallığı'nın bir parçasıydı. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren bölge, Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. 1075 yılında Selçuklu Türkleri'nin eline geçen bölge, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini korudu. Cumhuriyet döneminde ise Bursa iline bağlı bir ilçe haline geldi.

Coğrafya:

Büyükorhan ilçesi, Bursa il merkezinin güneybatısında yer alır. İlçenin yüzölçümü 726 kilometrekaredir. İlçe sınırları içerisinde birçok dağ ve tepeler bulunur. Büyükorhan, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölgedir. İlçede İnegöl Ormanları Milli Parkı, Kestel Dağı Tabiat Parkı ve Kemalpaşa Yaylası gibi birçok doğal alan yer alır.

Mahalleleri:

Büyükorhan ilçesi, toplam 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler şu şekildedir: Abdal, Akçaşehir, Akçay, Alibeyköy, Bahçedere, Belenardıç, Büyük Yenice, Cüceler, Çakırhüseyinli, Döğer, Dönertaş, Gökçeağıl, Güdüllü, Hacıyakup, Halitağa, Hamitler, İğdir, İlyasköy, Karacaören, Kılıçlar, Kozpınar, Kuzköy, Kükür, Kırca, Kıran, Kızılkaya, Naldöken, Orhaniye, Ortaköy, Örencik, Selimiye, Şirler, Şükrüye, Ürünlü, Yaylacık, Yenice, Yeşiltepe, Yeşilüreten.

Nüfus:

Büyükorhan ilçesinin 2021 yılı nüfusu 16.300'dür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise oldukça düşüktür. İlçe, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir yer olmasına rağmen, nüfus bakımından diğer ilçelere göre daha az gelişmiştir.



