Bursa Gemlik seçim sonuçları 14 Mayıs 2023

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Bursa Gemlik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 64 milyon seçmen oy kullanacak. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'da ise sona erecek. Seçim yasakları kalktıktan sonra seçim sonucu ise yenisafak.com seçim sonuçları sayfasından paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe hangi aday ne kadar oy aldı? Seçimi kim kazandı? gibi soruların cevabı için Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023 sayfamızı takip edebilirsiniz.





2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

Seçimde Kaç Sandık Olacak?

14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Bursa Gemlik Hakkında

Bursa'nın güney sahilinde yer alan Gemlik ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir yerleşim yeridir. Gemlik, Bursa'nın 17 ilçesi arasında en yüksek nüfusa sahip olan ilçelerden biridir ve günümüzde endüstriyel bir yapıya sahiptir.

Gemlik'in tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. İlçe, antik dönemde Kius limanı olarak biliniyordu. Roma döneminde, şehir önemli bir liman kenti haline geldi. Bizans İmparatorluğu döneminde, Gemlik, Bursa'nın yanı sıra diğer liman kentleri ile birlikte, Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri oldu. İlçe, 1075 yılında Türklerin eline geçti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Gemlik, Bursa'nın limanı olarak hizmet verdi ve deniz yoluyla İstanbul'a önemli bir geçiş noktası oldu.

Gemlik ilçesi, Bursa'ya 29 km uzaklıkta ve Marmara Denizi kıyısında yer almaktadır. Doğusunda Yalova, batısında Mudanya, güneyinde İznik ve Orhangazi ilçeleri yer almaktadır. İlçenin 13 mahallesi bulunmaktadır: Ahmetli, Akçatı, Akpınar, Altıntaş, Aydınlar, Beyler, Çarşı, Değirmenköy, Eskihisar, Gölyaka, Güneşli, Yeşilbayır ve Yeni Mahalle.

Gemlik, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm açısından önemli bir yerleşim yeridir. İlçede, tarihi Hamidiye Camii, Bizans dönemine ait olan Aya Yorgi Kilisesi, Etnografya Müzesi, İzzet Koyunlu Köşkü gibi turistik yerler bulunmaktadır. Ayrıca, Gemlik Körfezi, plajları ve doğal güzellikleri ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Gemlik'in nüfusu 2021 yılı verilerine göre 132,728'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu 284 kişi/km²'dir. Günümüzde endüstriyel bir yapıya sahip olan Gemlik, özellikle gıda, kimya ve tekstil sektörleri ile öne çıkmaktadır. Gemlik Limanı, Bursa'nın ihracatına katkı sağlamaktadır ve aynı zamanda Orta Doğu ve Akdeniz'e açılan bir kapı niteliği taşımaktadır.







