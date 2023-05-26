Bursa Gemlik seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Gemlik cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Gemlik seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Gemlik seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Gemlik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Gemlik Hakkında

Bursa'nın güney sahilinde yer alan Gemlik ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir yerleşim yeridir. Gemlik, Bursa'nın 17 ilçesi arasında en yüksek nüfusa sahip olan ilçelerden biridir ve günümüzde endüstriyel bir yapıya sahiptir.

Gemlik'in tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. İlçe, antik dönemde Kius limanı olarak biliniyordu. Roma döneminde, şehir önemli bir liman kenti haline geldi. Bizans İmparatorluğu döneminde, Gemlik, Bursa'nın yanı sıra diğer liman kentleri ile birlikte, Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri oldu. İlçe, 1075 yılında Türklerin eline geçti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Gemlik, Bursa'nın limanı olarak hizmet verdi ve deniz yoluyla İstanbul'a önemli bir geçiş noktası oldu.

Gemlik ilçesi, Bursa'ya 29 km uzaklıkta ve Marmara Denizi kıyısında yer almaktadır. Doğusunda Yalova, batısında Mudanya, güneyinde İznik ve Orhangazi ilçeleri yer almaktadır. İlçenin 13 mahallesi bulunmaktadır: Ahmetli, Akçatı, Akpınar, Altıntaş, Aydınlar, Beyler, Çarşı, Değirmenköy, Eskihisar, Gölyaka, Güneşli, Yeşilbayır ve Yeni Mahalle.

Gemlik, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm açısından önemli bir yerleşim yeridir. İlçede, tarihi Hamidiye Camii, Bizans dönemine ait olan Aya Yorgi Kilisesi, Etnografya Müzesi, İzzet Koyunlu Köşkü gibi turistik yerler bulunmaktadır. Ayrıca, Gemlik Körfezi, plajları ve doğal güzellikleri ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Gemlik'in nüfusu 2021 yılı verilerine göre 132,728'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu 284 kişi/km²'dir. Günümüzde endüstriyel bir yapıya sahip olan Gemlik, özellikle gıda, kimya ve tekstil sektörleri ile öne çıkmaktadır. Gemlik Limanı, Bursa'nın ihracatına katkı sağlamaktadır ve aynı zamanda Orta Doğu ve Akdeniz'e açılan bir kapı niteliği taşımaktadır.



