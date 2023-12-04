Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından şu açıklamada bulundu.

NACİ GÖRÜR'DEN BURSA GEMLİK DEPREMİ AÇIKLAMASI

"Arkadaşlar Bursa, Mudanya Kumyaka'nın biraz açıklarında 5.1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında.

Bu fay, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı.

"DEPREMİ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ"

Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir."

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Deprem bilimcilerine göre, İstanbul'da olası bir depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 arasında olacak. Ancak ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil.







