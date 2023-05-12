Bursa Gürsu seçim sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Bursa Gürsu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bursa Gürsu cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

Seçimde Kaç Sandık Olacak?

14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Oy Nasıl Kullanılır?

Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak arasıdır.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçmenler, oy vermeye giderken T.C. kimlik numarası olan kimlik belgesini yanlarına almalıdır. Cep telefonuyla kabine girmek yasaktır. Oy pusulasına mühür dışında işaret koyulmaması gereklidir. Pusulaları tek zarfa konmalı ve oy kullandıktan sonra imza atılmalıdır.

Bursa Gürsu Hakkında

Bursa ilinin 17 ilçesi arasında yer alan Gürsu, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Mudanya, güneyinde Kestel, doğusunda Yıldırım ve batısında Karacabey ilçeleri yer almaktadır. Bursa şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan Gürsu'nun yüzölçümü 324 kilometrekaredir.

Gürsu ilçesi, Bursa'nın en genç ilçelerinden biridir. 1991 yılında Kestel ilçesinden ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ancak Gürsu tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu ilçede Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur.

Gürsu'nun en önemli tarihi yapılarından biri olan Gürsu Kalesi, Osmanlı döneminde yapılmıştır. İlçenin merkezinde yer alan kale, restore edilerek günümüze kadar gelebilmiştir. Ayrıca ilçede yer alan Ayvaini Mağarası, doğa turizmi açısından oldukça önemlidir. Mağara, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile ziyaretçileri kendine çekmektedir.

Gürsu ilçesi, toplamda 31 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçasu, Akpınar, Aksu, Altıntaş, Aydınlar, Balıklı, Başakpınar, Bayramdere, Bektaş, Büyükçalıca, Çalı, Çat, Çeltik, Demirciler, Durucasu, Gazi, Göçbeyli, Gökdere, Güllük, Güzelyalı, Hacılar, Işıklar, Kabadayı, Karacabeyler, Kızılcaalan, Küçükçalıca, Saçlı, Sarıçalı, Tepecik, Yakupdede, Yayla.

2021 yılı verilerine göre Gürsu'nun nüfusu 73.390'dır. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 226 kişidir. Tarım ve sanayi alanlarında gelişen Gürsu, son yıllarda hızla büyüyen ve modernleşen bir ilçe konumundadır.







