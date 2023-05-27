Bursa Gürsu seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Gürsu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Gürsu seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Gürsu seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Gürsu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Gürsu Hakkında

Bursa ilinin 17 ilçesi arasında yer alan Gürsu, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Mudanya, güneyinde Kestel, doğusunda Yıldırım ve batısında Karacabey ilçeleri yer almaktadır. Bursa şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan Gürsu'nun yüzölçümü 324 kilometrekaredir.

Gürsu ilçesi, Bursa'nın en genç ilçelerinden biridir. 1991 yılında Kestel ilçesinden ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ancak Gürsu tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu ilçede Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur.

Gürsu'nun en önemli tarihi yapılarından biri olan Gürsu Kalesi, Osmanlı döneminde yapılmıştır. İlçenin merkezinde yer alan kale, restore edilerek günümüze kadar gelebilmiştir. Ayrıca ilçede yer alan Ayvaini Mağarası, doğa turizmi açısından oldukça önemlidir. Mağara, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile ziyaretçileri kendine çekmektedir.

Gürsu ilçesi, toplamda 31 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçasu, Akpınar, Aksu, Altıntaş, Aydınlar, Balıklı, Başakpınar, Bayramdere, Bektaş, Büyükçalıca, Çalı, Çat, Çeltik, Demirciler, Durucasu, Gazi, Göçbeyli, Gökdere, Güllük, Güzelyalı, Hacılar, Işıklar, Kabadayı, Karacabeyler, Kızılcaalan, Küçükçalıca, Saçlı, Sarıçalı, Tepecik, Yakupdede, Yayla.