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Bursa İnegöl Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

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Bursa İnegöl Hakkında

Bursa İnegöl ilçesi, Bursa'nın güneydoğusunda yer alan bir ilçedir. Bursa'nın 17 ilçesi arasında yer alan İnegöl, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeriydi. İnegöl'ün tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İnegöl ilçesinin tarihi, Roma ve Bizans dönemleriyle başlamaktadır. İnegöl'de yer alan Roma hamamları ve Bizans kiliseleri bu dönemlere aittir.

İnegöl'ün adı ise, Osmanlı döneminde verilmiştir. İnegöl, 1888 yılında bucak haline getirildi ve 1946 yılında ilçe statüsüne kavuştu.

Coğrafi olarak İnegöl, Bursa'nın güneydoğusunda yer alır. İlçe, Bursa merkezine 38 kilometre uzaklıkta bulunur. İnegöl, Gönen çayı vadisi ile Susurluk çayı arasında yer alır ve dağlık bir araziye sahiptir. İnegöl'ün en yüksek noktası, 1585 metre yüksekliğiyle Bursa-Uludağ silsilesine aittir. İnegöl, geniş tarım alanlarına sahip olmasının yanı sıra, Türkiye'nin en büyük mobilya üretim merkezlerinden biridir.

İnegöl ilçesi, toplam 66 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Adem Karabıyık, Akhisar, Akkışla, Aksu, Alanyurt, Alibey, Altınova, Aşağıköy, Aydınlar, Aynalı, Bağlar, Bahçeköy, Barakfakıhanı, Belkavak, Belpınar, Beyceğiz, Beyköy, Büyük Gökpınar, Çakmak, Çaltılı, Çarşı, Çatalköprü, Çayırköy, Çaykenarı, Çeltikçi, Çiftehavuzlar, Değirmenönü, Dereköy, Doğanalan, Elbaşı, Esenköy, Evrenköy, Gökçen, Gölçayır, Gölyazı, Güdül, Güneşler, Hacıhasanlar, Halıtlı, İhsaniye, İnceğiz, İnegöl Merkez, İskender, Kabaklı, Karacabey, Karacasu, Karaağaç, Karamanlı, Kayışlar, Kızılcakaya, Kızılören, Kofçaz, Köprülü, Kozpınar, Küçük Gökpınar, Mahmutoğlu, Manolya, Mimarsinan, Okçular, Ortaköy, Pazar, Sağlık, Salmanlar, Şahinler, Uluabat, Ulutaş, Yeşilova, Yeşilyurt.

Bursa İnegöl ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık nüfusu 295,861'dir. Bu nüfusun yaklaşık %55'i şehir merkezinde, %45'i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. İnegöl, Bursa'nın en kalabalık dördüncü ilçesi olarak öne çıkmaktadır.







