Bursa İnegöl seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa İnegöl cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlar ı, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa İnegöl seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa İnegöl seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa İnegöl Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa İnegöl Hakkında

Bursa İnegöl ilçesi, Bursa'nın güneydoğusunda yer alan bir ilçedir. Bursa'nın 17 ilçesi arasında yer alan İnegöl, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeriydi. İnegöl'ün tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İnegöl ilçesinin tarihi, Roma ve Bizans dönemleriyle başlamaktadır. İnegöl'de yer alan Roma hamamları ve Bizans kiliseleri bu dönemlere aittir.

İnegöl'ün adı ise, Osmanlı döneminde verilmiştir. İnegöl, 1888 yılında bucak haline getirildi ve 1946 yılında ilçe statüsüne kavuştu.

Coğrafi olarak İnegöl, Bursa'nın güneydoğusunda yer alır. İlçe, Bursa merkezine 38 kilometre uzaklıkta bulunur. İnegöl, Gönen çayı vadisi ile Susurluk çayı arasında yer alır ve dağlık bir araziye sahiptir. İnegöl'ün en yüksek noktası, 1585 metre yüksekliğiyle Bursa-Uludağ silsilesine aittir. İnegöl, geniş tarım alanlarına sahip olmasının yanı sıra, Türkiye'nin en büyük mobilya üretim merkezlerinden biridir.

İnegöl ilçesi, toplam 66 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Adem Karabıyık, Akhisar, Akkışla, Aksu, Alanyurt, Alibey, Altınova, Aşağıköy, Aydınlar, Aynalı, Bağlar, Bahçeköy, Barakfakıhanı, Belkavak, Belpınar, Beyceğiz, Beyköy, Büyük Gökpınar, Çakmak, Çaltılı, Çarşı, Çatalköprü, Çayırköy, Çaykenarı, Çeltikçi, Çiftehavuzlar, Değirmenönü, Dereköy, Doğanalan, Elbaşı, Esenköy, Evrenköy, Gökçen, Gölçayır, Gölyazı, Güdül, Güneşler, Hacıhasanlar, Halıtlı, İhsaniye, İnceğiz, İnegöl Merkez, İskender, Kabaklı, Karacabey, Karacasu, Karaağaç, Karamanlı, Kayışlar, Kızılcakaya, Kızılören, Kofçaz, Köprülü, Kozpınar, Küçük Gökpınar, Mahmutoğlu, Manolya, Mimarsinan, Okçular, Ortaköy, Pazar, Sağlık, Salmanlar, Şahinler, Uluabat, Ulutaş, Yeşilova, Yeşilyurt.

Bursa İnegöl ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık nüfusu 295,861'dir. Bu nüfusun yaklaşık %55'i şehir merkezinde, %45'i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. İnegöl, Bursa'nın en kalabalık dördüncü ilçesi olarak öne çıkmaktadır.



