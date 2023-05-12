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14 Mayıs Bursa Karacabey seçim sonuçları

14 Mayıs Bursa Karacabey seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Marmara Bölgesi Bursa Karacabey seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Karacabey Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

16:38 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Karacabey seçim sonuçları

Karacabey seçim sonuçları

Türkiye sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.
da canlı olarak yayınlanacak.

Bursa Karacabey Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Bursa Karacabey
sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanmaya hangi belgelerle gidilir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz." dedi.

Seçmenlere, oy kullanmaya giderken yanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul edilecek belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını almalarını tavsiye etti.

Bursa Karacabey Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Karacabey, Marmara Bölgesi'nin güneybatısında yer alır. İl merkezine 70 kilometre uzaklıktadır ve toplam 33 mahalleden oluşur. Karacabey'in tarihi, Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. İlçede yapılan arkeolojik çalışmalar, bölgenin antik dönemlerden beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.

Karacabey'in adı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde burada yaşayan ve çiftçilik yapan Karacabeylilerden gelmektedir. 1923 yılında, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bursa'nın ilçelerinden biri olarak resmi olarak tanınmıştır.

Karacabey, Marmara Bölgesi'nin tarım açısından en önemli ilçelerinden biridir. İlçede genellikle buğday, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır ve sebzeler yetiştirilir. Karacabey'in coğrafyası, verimli ovaların ve tepelerin hakim olduğu bir yapıya sahiptir. İlçenin kuzeyinde Marmara Denizi, güneyinde ise Susurluk Çayı bulunur.

Karacabey, 33 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Aksakal, Akçapınar, Alibey, Bayırköy, Bölükyayla, Çamlık, Çarık, Çiftlikköy, Dereköy, Düzağaç, Emirler, Erikli, Gölyaka, Gültepe, Güney, Hamitler, İhsaniye, İncirli, Karaman, Kızılcık, Konak, Köseler, Kumyaka, Kurtdağı, Mesudiye, Mollaahmet, Muradiye, Orhaniye, Osmangazi, Söğütçük, Topçu, Yenice ve Yeşiltepe.

Karacabey'in nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 79.173'tür. Son yıllarda ilçe nüfusu artış göstermektedir. Karacabey, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, tarım ürünleri ve lezzetli yemekleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir.



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