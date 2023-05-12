Karacabey seçim sonuçları
Bursa Karacabey Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Oy kullanmaya hangi belgelerle gidilir?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz." dedi.
Seçmenlere, oy kullanmaya giderken yanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul edilecek belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını almalarını tavsiye etti.
Bursa Karacabey Hakkında
Bursa'nın ilçelerinden biri olan Karacabey, Marmara Bölgesi'nin güneybatısında yer alır. İl merkezine 70 kilometre uzaklıktadır ve toplam 33 mahalleden oluşur. Karacabey'in tarihi, Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. İlçede yapılan arkeolojik çalışmalar, bölgenin antik dönemlerden beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.
Karacabey'in adı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde burada yaşayan ve çiftçilik yapan Karacabeylilerden gelmektedir. 1923 yılında, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bursa'nın ilçelerinden biri olarak resmi olarak tanınmıştır.
Karacabey, Marmara Bölgesi'nin tarım açısından en önemli ilçelerinden biridir. İlçede genellikle buğday, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır ve sebzeler yetiştirilir. Karacabey'in coğrafyası, verimli ovaların ve tepelerin hakim olduğu bir yapıya sahiptir. İlçenin kuzeyinde Marmara Denizi, güneyinde ise Susurluk Çayı bulunur.
Karacabey, 33 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Aksakal, Akçapınar, Alibey, Bayırköy, Bölükyayla, Çamlık, Çarık, Çiftlikköy, Dereköy, Düzağaç, Emirler, Erikli, Gölyaka, Gültepe, Güney, Hamitler, İhsaniye, İncirli, Karaman, Kızılcık, Konak, Köseler, Kumyaka, Kurtdağı, Mesudiye, Mollaahmet, Muradiye, Orhaniye, Osmangazi, Söğütçük, Topçu, Yenice ve Yeşiltepe.
Karacabey'in nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 79.173'tür. Son yıllarda ilçe nüfusu artış göstermektedir. Karacabey, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, tarım ürünleri ve lezzetli yemekleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir.