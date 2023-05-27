Bursa Karacabey seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Karacabey cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Karacabey seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Karacabey seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Karacabey Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Karacabey Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Karacabey, Marmara Bölgesi'nin güneybatısında yer alır. İl merkezine 70 kilometre uzaklıktadır ve toplam 33 mahalleden oluşur. Karacabey'in tarihi, Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. İlçede yapılan arkeolojik çalışmalar, bölgenin antik dönemlerden beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.

Karacabey'in adı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde burada yaşayan ve çiftçilik yapan Karacabeylilerden gelmektedir. 1923 yılında, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bursa'nın ilçelerinden biri olarak resmi olarak tanınmıştır.

Karacabey, Marmara Bölgesi'nin tarım açısından en önemli ilçelerinden biridir. İlçede genellikle buğday, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır ve sebzeler yetiştirilir. Karacabey'in coğrafyası, verimli ovaların ve tepelerin hakim olduğu bir yapıya sahiptir. İlçenin kuzeyinde Marmara Denizi, güneyinde ise Susurluk Çayı bulunur.

Karacabey, 33 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Aksakal, Akçapınar, Alibey, Bayırköy, Bölükyayla, Çamlık, Çarık, Çiftlikköy, Dereköy, Düzağaç, Emirler, Erikli, Gölyaka, Gültepe, Güney, Hamitler, İhsaniye, İncirli, Karaman, Kızılcık, Konak, Köseler, Kumyaka, Kurtdağı, Mesudiye, Mollaahmet, Muradiye, Orhaniye, Osmangazi, Söğütçük, Topçu, Yenice ve Yeşiltepe.

Karacabey'in nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 79.173'tür. Son yıllarda ilçe nüfusu artış göstermektedir. Karacabey, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, tarım ürünleri ve lezzetli yemekleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir.



