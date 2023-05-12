Türkiye 14 Mayıs seçim için günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.

Bursa Kestel Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bursa Kestel cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.





Oy Nasıl Verilir?

Oy pusulalarından birinde Cumhurbaşkanı adayları bulunacak. Diğerinde ise siyasi partiler yer alacak.

Seçmenler, Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.

Siyasi partilerin oy pusulasına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Burada 5 ittifak, 25'de siyasi parti bulunacak. Seçmen hem ittifaka hem de ittifak içerisinde yer alan bir siyasi partiye mührü basarsa o oy hem siyasi partiye hem de ittifaka yazılmış olacak. Fakat seçmen ittifak içerisinde bulunan bütün siyasi partilere oy vermesi halinde ise o oyda ittifakın ortak hanesine yazılacak.

Bursa Kestel Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Kestel, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde yer almaktadır. İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan Kestel, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla önemli bir ilçedir.

Tarihi bakımdan incelendiğinde Kestel, Bursa'nın önemli tarihi yerlerinden biridir. Roma dönemine ait birçok kalıntıya ev sahipliği yapan ilçe, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeriydi. İlçenin adı, Bizans dönemindeki Kastellion'dan gelmektedir.

Kestel'in coğrafi özellikleri arasında yer alan Uludağ eteklerindeki dağlık alanlar, ilçenin doğal güzelliklerinden biridir. İlçenin en önemli akarsuyu, Nilüfer Çayı'dır. Ayrıca ilçe, verimli toprakları sayesinde tarım açısından oldukça önemlidir. İlçede özellikle incir ve zeytin yetiştiriciliği yapılır.

Kestel, 23 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçaşehir, Akçalar, Alibey, Asmaca, Beyler, Çamköy, Çeltikçi, Çeltikçi Bağları, Çevrik, Demirci, Esmahanım, Hacımaşlı, İhsaniye, Karacabey, Kıran, Kızılcıklı, Kürdilli, Kumyaka, Mezitler, Musababa, Örtülü, Yeniköy ve Yıldırım Beyazıt.

Kestel'in 2021 yılına göre güncel nüfusu 51,066'dır. İlçe, Bursa'nın en küçük ilçelerinden biri olmasına rağmen, son yıllarda hızlı bir şekilde nüfus artışı göstermektedir. Kestel'in hızlı nüfus artışı, Bursa'nın genel nüfus artış eğiliminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Bursa merkezinin Kestel'e yakınlığı, ilçenin hızlı nüfus artışında etkili olmuştur.







