Bursa Kestel seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Kestel cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Kestel seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Kestel seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Kestel Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Kestel Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Kestel, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde yer almaktadır. İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan Kestel, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla önemli bir ilçedir.

Tarihi bakımdan incelendiğinde Kestel, Bursa'nın önemli tarihi yerlerinden biridir. Roma dönemine ait birçok kalıntıya ev sahipliği yapan ilçe, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeriydi. İlçenin adı, Bizans dönemindeki Kastellion'dan gelmektedir.

Kestel'in coğrafi özellikleri arasında yer alan Uludağ eteklerindeki dağlık alanlar, ilçenin doğal güzelliklerinden biridir. İlçenin en önemli akarsuyu, Nilüfer Çayı'dır. Ayrıca ilçe, verimli toprakları sayesinde tarım açısından oldukça önemlidir. İlçede özellikle incir ve zeytin yetiştiriciliği yapılır.

Kestel, 23 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçaşehir, Akçalar, Alibey, Asmaca, Beyler, Çamköy, Çeltikçi, Çeltikçi Bağları, Çevrik, Demirci, Esmahanım, Hacımaşlı, İhsaniye, Karacabey, Kıran, Kızılcıklı, Kürdilli, Kumyaka, Mezitler, Musababa, Örtülü, Yeniköy ve Yıldırım Beyazıt.

Kestel'in 2021 yılına göre güncel nüfusu 51,066'dır. İlçe, Bursa'nın en küçük ilçelerinden biri olmasına rağmen, son yıllarda hızlı bir şekilde nüfus artışı göstermektedir. Kestel'in hızlı nüfus artışı, Bursa'nın genel nüfus artış eğiliminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Bursa merkezinin Kestel'e yakınlığı, ilçenin hızlı nüfus artışında etkili olmuştur.



