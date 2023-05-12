Türkiye 14 Mayıs seçim için günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.

Bursa Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bursa Mustafakemalpaşa cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

Seçimde Oy Kullanma İşlemi Nasıl Olacak?

Oy pusulalarından birinde Cumhurbaşkanı adayları bulunacak. Diğerinde ise siyasi partiler yer alacak.

Seçmenler, Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.

Siyasi partilerin oy pusulasına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Burada 5 ittifak, 25'de siyasi parti bulunacak. Seçmen hem ittifaka hem de ittifak içerisinde yer alan bir siyasi partiye mührü basarsa o oy hem siyasi partiye hem de ittifaka yazılmış olacak. Fakat seçmen ittifak içerisinde bulunan bütün siyasi partilere oy vermesi halinde ise o oyda ittifakın ortak hanesine yazılacak.

Bursa Mustafakemalpaşa Hakkında

Bursa ilinin ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa, il merkezine 102 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin tarihi, bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Orta Tunç Çağı'na kadar uzanmaktadır. Hitit, Frig, Lidya, Pers, Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ev sahipliği yapmıştır.

Mustafakemalpaşa, Marmara bölgesinde yer almakta olup, kuzeybatısında Marmara Denizi, kuzeydoğusunda Bursa il merkezi, güneyinde Bursa'nın Karacabey ve Orhangazi ilçeleri, batısında Balıkesir il sınırları ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1.431 km²'dir.

Mustafakemalpaşa ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Alanyurt, Beylikbağı, Gölyaka, Gürsu, Karaağaç, Kınık, Kozpınar, Ovaakçakoyu, Selimiye ve Süleymaniye mahalleleridir.

2021 yılı verilerine göre Mustafakemalpaşa ilçesi nüfusu 94.576'dır. İlçe nüfusunun çoğunluğunu % 70,3 oranıyla kırsal kesim nüfusu oluşturmaktadır. Son yıllarda tarım ve sanayi sektöründeki gelişmelerle birlikte ilçe nüfusu hızla artmaktadır. Mustafakemalpaşa ilçesi, tarım ürünleri, tekstil ve inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda üretim yapmaktadır.







