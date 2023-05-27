Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Mustafakemalpaşa cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Mustafakemalpaşa seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Mustafakemalpaşa Hakkında

Bursa ilinin ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa, il merkezine 102 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin tarihi, bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Orta Tunç Çağı'na kadar uzanmaktadır. Hitit, Frig, Lidya, Pers, Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ev sahipliği yapmıştır.

Mustafakemalpaşa, Marmara bölgesinde yer almakta olup, kuzeybatısında Marmara Denizi, kuzeydoğusunda Bursa il merkezi, güneyinde Bursa'nın Karacabey ve Orhangazi ilçeleri, batısında Balıkesir il sınırları ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1.431 km²'dir.

Mustafakemalpaşa ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Alanyurt, Beylikbağı, Gölyaka, Gürsu, Karaağaç, Kınık, Kozpınar, Ovaakçakoyu, Selimiye ve Süleymaniye mahalleleridir.

2021 yılı verilerine göre Mustafakemalpaşa ilçesi nüfusu 94.576'dır. İlçe nüfusunun çoğunluğunu % 70,3 oranıyla kırsal kesim nüfusu oluşturmaktadır. Son yıllarda tarım ve sanayi sektöründeki gelişmelerle birlikte ilçe nüfusu hızla artmaktadır. Mustafakemalpaşa ilçesi, tarım ürünleri, tekstil ve inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda üretim yapmaktadır.



