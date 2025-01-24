Bursa Nilüfer için su kesintisi duyurusu! BUSKİ su kesintisi sorgulama 24 Ocak

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. BUSKİ'den yapılan açıklama ve Bursa'daki su kesintileri ile ilgili bilgiler haberimizde.





BUSKİ'DEN BURSA NİLÜFER'DE SU KESİNTİSİ DUYURUSU





BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;





BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Farabi Caddesi, Sapanca Sokak, Yanal Sokak, Bahar Sokak, Beşikçiler Sokak ve civarında 27 Ocak 2025 tarihinde (pazartesi) 08:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.





BURSA SU KESİNTİLERİ BİLGİLERİ





MUSTAFAKEMALPAŞA- LALAŞAHİN

Durum: Beklemede

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/01/2025 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Lalasahin Mahallesi, Yeni Bursa Caddesi ve civarinda, 27.12.2024-03.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.





MUSTAFAKEMALPAŞA - LALAŞAHİN

Durum: Kesildi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/01/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/01/2025 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Lalasahin Mahallesi, Muhtar Fehmi Külte Sokak ve civarinda 21.01.2025-31.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 21/01/2025 09:00





MUSTAFAKEMALPAŞA- YUNUS EMRE

Durum: Kesildi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/01/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/01/2025 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 21.01.2025-31.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 21/01/2025 09:00





NİLÜFER- BALAT

Durum: Kesildi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/01/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2025 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Nilüfer Ilcesi Balat Mahallesi Farabi Caddesi, Sapanca Sokak, Yanal Sokak, Bahar Sokak, Besikciler Sokak ve civarinda 27.01.2025 tarihinde, 08:00-18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 24/01/2025 08:00





NİLÜFER - TAHTALI

Durum: Beklemede

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/01/2025 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Nilüfer Ilcesi, Tahtali, Yaylacik ve Çali Mahalleleri, Bursa-Balikesir Yolu (Çali Yolu) civari muhtelif cadde ve sokaklarda 25.01.2025 - 31.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.





OSMANGAZİ- DEMİRTAŞ SAKARYA

Durum: Kesildi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/01/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/01/2025 19:00

Aciklama: Osmangazi İlçe DMC5_Demirtaş_GEÇ Alt bölgesinde bulunan Demirtaş Sakarya Mahallesi Defne sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.01.2025 tarihinde 16:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 24/01/2025 16:00





YILDIRIM- YUNUSEMRE

Durum: Kesildi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/01/2025 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/01/2025 17:00

Aciklama: Yıldırım İlçesi C4_D24 Alt Bölgesinde bulunan, Yunusemre Mahallesi Yonca Sokak ve civarında arıza nedeniyle 24.01.2025 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.