14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise yenisafak.com'da olacak.

Bursa Nilüfer Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Bursa Nilüfer Hakkında

Bursa Nilüfer ilçesi, Türkiye'nin Bursa iline bağlı bir ilçedir. Bursa'nın en büyük ilçesi olan Nilüfer, Bursa'nın batısında yer almaktadır. İlçe, 10 mahalle ve 6 belediye ile birlikte toplamda 330.000 civarında bir nüfusa sahiptir.

Nilüfer ilçesi, tarihi açıdan önemli bir bölgedir. Bölgenin ilk yerleşimcileri Hititlerdir. Daha sonra bölgeye Frigyalılar ve Lidyalılar hakim olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelen bölge, Bizans döneminde önemini korumuştur. Osmanlı döneminde ise, Bursa'nın önemli bir ilçesi haline gelmiştir.

Nilüfer ilçesi, coğrafi açıdan da önemli bir bölgedir. İlçenin doğusunda Uludağ, batısında Marmara Denizi, kuzeyinde İznik Gölü ve güneyinde Mustafakemalpaşa ilçesi yer almaktadır. İlçenin iklimi, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.

Nilüfer ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Altınşehir, Ataevler, Balat, Çalı, Çamlıca, Cumalıkızık, Dumlupınar, Gölyaka, Görükle ve Kayapa.

İlçenin en kalabalık mahallesi Görükle'dir ve genellikle öğrencilerin tercih ettiği bir bölgedir. Diğer mahallelerde de çeşitli iş kolları ve faaliyet alanları mevcuttur. Özellikle Cumalıkızık mahallesi, tarihi evleri ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Dumlupınar mahallesi de Bursa'nın en güzel piknik alanlarından biridir.

Son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen Nilüfer ilçesi, modern yapıları, alışveriş merkezleri, parkları ve geniş yolları ile dikkat çekmektedir. İlçenin nüfusu da giderek artmaktadır. Özellikle Bursa'nın diğer ilçelerinde yaşayanlar, modern yapıları ve doğal güzellikleri ile Nilüfer ilçesini tercih etmektedirler.







