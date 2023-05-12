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Bursa Nilüfer seçim sonuçları, ittifak ve partilerin oy oranları 2023

14 Mayıs Bursa Nilüfer seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Marmara Bölgesi Bursa Nilüfer seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Nilüfer Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

10:43 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nilüfer seçim sonuçları

Nilüfer seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra
ise yenisafak.com'da olacak.

Bursa Nilüfer Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.
günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Bursa Nilüfer Hakkında

Bursa Nilüfer ilçesi, Türkiye'nin Bursa iline bağlı bir ilçedir. Bursa'nın en büyük ilçesi olan Nilüfer, Bursa'nın batısında yer almaktadır. İlçe, 10 mahalle ve 6 belediye ile birlikte toplamda 330.000 civarında bir nüfusa sahiptir.

Nilüfer ilçesi, tarihi açıdan önemli bir bölgedir. Bölgenin ilk yerleşimcileri Hititlerdir. Daha sonra bölgeye Frigyalılar ve Lidyalılar hakim olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelen bölge, Bizans döneminde önemini korumuştur. Osmanlı döneminde ise, Bursa'nın önemli bir ilçesi haline gelmiştir.

Nilüfer ilçesi, coğrafi açıdan da önemli bir bölgedir. İlçenin doğusunda Uludağ, batısında Marmara Denizi, kuzeyinde İznik Gölü ve güneyinde Mustafakemalpaşa ilçesi yer almaktadır. İlçenin iklimi, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.

Nilüfer ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Altınşehir, Ataevler, Balat, Çalı, Çamlıca, Cumalıkızık, Dumlupınar, Gölyaka, Görükle ve Kayapa.

İlçenin en kalabalık mahallesi Görükle'dir ve genellikle öğrencilerin tercih ettiği bir bölgedir. Diğer mahallelerde de çeşitli iş kolları ve faaliyet alanları mevcuttur. Özellikle Cumalıkızık mahallesi, tarihi evleri ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Dumlupınar mahallesi de Bursa'nın en güzel piknik alanlarından biridir.

Son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen Nilüfer ilçesi, modern yapıları, alışveriş merkezleri, parkları ve geniş yolları ile dikkat çekmektedir. İlçenin nüfusu da giderek artmaktadır. Özellikle Bursa'nın diğer ilçelerinde yaşayanlar, modern yapıları ve doğal güzellikleri ile Nilüfer ilçesini tercih etmektedirler.


Bursa Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Bursa Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Bursa seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Bursalılar sandık başına gidecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Bursa’da 2.365.766 seçmen 6.865 sandıkta oy kullanacak. Bursa 20 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bursa'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bursa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bursa seçim sonuçlarına göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Mustafakemalpaşa Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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