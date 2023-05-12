Nilüfer seçim sonuçları
Bursa Nilüfer Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Oy Nasıl Kullanılır?
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Bursa Nilüfer Hakkında
Bursa Nilüfer ilçesi, Türkiye'nin Bursa iline bağlı bir ilçedir. Bursa'nın en büyük ilçesi olan Nilüfer, Bursa'nın batısında yer almaktadır. İlçe, 10 mahalle ve 6 belediye ile birlikte toplamda 330.000 civarında bir nüfusa sahiptir.
Nilüfer ilçesi, tarihi açıdan önemli bir bölgedir. Bölgenin ilk yerleşimcileri Hititlerdir. Daha sonra bölgeye Frigyalılar ve Lidyalılar hakim olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelen bölge, Bizans döneminde önemini korumuştur. Osmanlı döneminde ise, Bursa'nın önemli bir ilçesi haline gelmiştir.
Nilüfer ilçesi, coğrafi açıdan da önemli bir bölgedir. İlçenin doğusunda Uludağ, batısında Marmara Denizi, kuzeyinde İznik Gölü ve güneyinde Mustafakemalpaşa ilçesi yer almaktadır. İlçenin iklimi, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.
Nilüfer ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Altınşehir, Ataevler, Balat, Çalı, Çamlıca, Cumalıkızık, Dumlupınar, Gölyaka, Görükle ve Kayapa.
İlçenin en kalabalık mahallesi Görükle'dir ve genellikle öğrencilerin tercih ettiği bir bölgedir. Diğer mahallelerde de çeşitli iş kolları ve faaliyet alanları mevcuttur. Özellikle Cumalıkızık mahallesi, tarihi evleri ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Dumlupınar mahallesi de Bursa'nın en güzel piknik alanlarından biridir.
Son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen Nilüfer ilçesi, modern yapıları, alışveriş merkezleri, parkları ve geniş yolları ile dikkat çekmektedir. İlçenin nüfusu da giderek artmaktadır. Özellikle Bursa'nın diğer ilçelerinde yaşayanlar, modern yapıları ve doğal güzellikleri ile Nilüfer ilçesini tercih etmektedirler.