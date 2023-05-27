Bursa Nilüfer seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Nilüfer cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Nilüfer seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Nilüfer seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Nilüfer Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Nilüfer Hakkında

Bursa Nilüfer ilçesi, Türkiye'nin Bursa iline bağlı bir ilçedir. Bursa'nın en büyük ilçesi olan Nilüfer, Bursa'nın batısında yer almaktadır. İlçe, 10 mahalle ve 6 belediye ile birlikte toplamda 330.000 civarında bir nüfusa sahiptir.

Nilüfer ilçesi, tarihi açıdan önemli bir bölgedir. Bölgenin ilk yerleşimcileri Hititlerdir. Daha sonra bölgeye Frigyalılar ve Lidyalılar hakim olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelen bölge, Bizans döneminde önemini korumuştur. Osmanlı döneminde ise, Bursa'nın önemli bir ilçesi haline gelmiştir.

Nilüfer ilçesi, coğrafi açıdan da önemli bir bölgedir. İlçenin doğusunda Uludağ, batısında Marmara Denizi, kuzeyinde İznik Gölü ve güneyinde Mustafakemalpaşa ilçesi yer almaktadır. İlçenin iklimi, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.

Nilüfer ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Altınşehir, Ataevler, Balat, Çalı, Çamlıca, Cumalıkızık, Dumlupınar, Gölyaka, Görükle ve Kayapa.

İlçenin en kalabalık mahallesi Görükle'dir ve genellikle öğrencilerin tercih ettiği bir bölgedir. Diğer mahallelerde de çeşitli iş kolları ve faaliyet alanları mevcuttur. Özellikle Cumalıkızık mahallesi, tarihi evleri ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Dumlupınar mahallesi de Bursa'nın en güzel piknik alanlarından biridir.

Son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen Nilüfer ilçesi, modern yapıları, alışveriş merkezleri, parkları ve geniş yolları ile dikkat çekmektedir. İlçenin nüfusu da giderek artmaktadır. Özellikle Bursa'nın diğer ilçelerinde yaşayanlar, modern yapıları ve doğal güzellikleri ile Nilüfer ilçesini tercih etmektedirler.



