Türkiye sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek. Seçim sonuçları 14 Mayıs'ta açıklanacak.

Bursa Orhaneli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları kimler?

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak.

Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Bursa Orhaneli Hakkında

Bursa'nın güneybatısında bulunan Orhaneli ilçesi, tarihi, coğrafi özellikleri ve güncel nüfusu ile dikkat çeken bir ilçedir.

Tarihi:

Orhaneli, Bursa'nın tarihi dokusuna sahip ilçelerinden biridir. İlçenin tarihi, Bithynia dönemine kadar uzanmaktadır. Bithynia Krallığı'nın ardından Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde Orhaneli, önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Osmanlı döneminde, Orhaneli, Bursa'nın köylerinden biri olarak kabul edilmiştir. 1953 yılında ilçe statüsüne kavuşan Orhaneli, günümüzde hala tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Coğrafi özellikleri:

Orhaneli, Bursa'nın güneybatısında yer alan bir ilçedir. İlçenin kuzeyinde Keles, batısında Mustafakemalpaşa, güneyinde Bursa'nın Kütahya sınırındaki Harmancık ilçesi, doğusunda ise Kütahya'nın Altıntaş ilçesi yer almaktadır. Orhaneli ilçesi, doğal güzellikleri ile de dikkat çekmektedir. Eşsiz ormanları, şelaleleri, yaylaları ve dağlarıyla ilçe, doğa tutkunlarının ilgisini çekmektedir.

Mahalleleri:

Orhaneli ilçesi, 13 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçaşehir, Asmaca, Ataköy, Büyükakçayır, Çaygören, Çiftlikköy, Dikmen, Gökçepınar, Güvem, İhsaniye, Karapınar, Kaynarca ve Uluabat.

Güncel nüfusu:

Orhaneli ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 13.861'dir. İlçe nüfusunun yaklaşık %85'i kırsal kesimde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 19 kişi/km²'dir.







