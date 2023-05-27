Bursa Orhaneli seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Orhaneli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Orhaneli seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Orhaneli seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Orhaneli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Orhaneli Hakkında

Bursa'nın güneybatısında bulunan Orhaneli ilçesi, tarihi, coğrafi özellikleri ve güncel nüfusu ile dikkat çeken bir ilçedir.

Tarihi:

Orhaneli, Bursa'nın tarihi dokusuna sahip ilçelerinden biridir. İlçenin tarihi, Bithynia dönemine kadar uzanmaktadır. Bithynia Krallığı'nın ardından Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde Orhaneli, önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Osmanlı döneminde, Orhaneli, Bursa'nın köylerinden biri olarak kabul edilmiştir. 1953 yılında ilçe statüsüne kavuşan Orhaneli, günümüzde hala tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Coğrafi özellikleri:

Orhaneli, Bursa'nın güneybatısında yer alan bir ilçedir. İlçenin kuzeyinde Keles, batısında Mustafakemalpaşa, güneyinde Bursa'nın Kütahya sınırındaki Harmancık ilçesi, doğusunda ise Kütahya'nın Altıntaş ilçesi yer almaktadır. Orhaneli ilçesi, doğal güzellikleri ile de dikkat çekmektedir. Eşsiz ormanları, şelaleleri, yaylaları ve dağlarıyla ilçe, doğa tutkunlarının ilgisini çekmektedir.

Mahalleleri:

Orhaneli ilçesi, 13 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçaşehir, Asmaca, Ataköy, Büyükakçayır, Çaygören, Çiftlikköy, Dikmen, Gökçepınar, Güvem, İhsaniye, Karapınar, Kaynarca ve Uluabat.

Güncel nüfusu:

Orhaneli ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 13.861'dir. İlçe nüfusunun yaklaşık %85'i kırsal kesimde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 19 kişi/km²'dir.



