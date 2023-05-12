Osmangazi seçim sonuçları
Bursa Osmangazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Bursa Osmangazi seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Bursa Osmangazi Hakkında
Bursa'nın merkez ilçesi olan Osmangazi, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve gelişmiş altyapısı ile önemli bir ilçedir.
Tarihçe
Osmangazi ilçesi, Bursa'nın merkezi ilçesidir ve şehrin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan ilçe, adını Osman Gazi'den almıştır. Bursa'nın fethi sırasında Osman Gazi'nin burada kamp kurduğu ve şehri buradan yönettiği bilinmektedir. Osmangazi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini korumuş ve İstanbul'a giden ticaret yolu üzerinde yer almıştır.
Coğrafya
Osmangazi ilçesi, Bursa'nın merkezinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Mudanya Yarımadası, güneyinde ise Uludağ yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 114 km²'dir. Osmangazi, Bursa'nın diğer ilçeleri ile kara yolu, demiryolu ve havayolu bağlantılarına sahiptir. Bursa'nın en önemli ulaşım noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü, ilçe sınırları içinde yer almaktadır.
Mahalleler
Osmangazi ilçesi, 38 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Acemler, Adaköy, Ahmet Yesevi, Akçam, Altıparmak, Arabayatağı, Ataevler, Atıcılar, Balıklı, Beşevler, Büyükorhan, Çamlıca, Çatalfırın, Çekirge, Çirişhane, Çukurca, Demirtaş, Dikkaldırım, Doğanbey, Emek, Ertuğrul, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, Fidyekızık, Gökdere, Görükle, Hamitler, İhsaniye, Kükürtlü, Kükürtlü Ata, Kükürtlü Süleyman, Kültür, Maksem, Nilüfer Hatun, Özlüce, Pınarbaşı, Soğanlı ve Yıldırım Beyazıt.
Nüfus
Osmangazi ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 811.204'tür.