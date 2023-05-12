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Bursa Osmangazi seçim sonuçları, AK Parti, CHP, MHP, İP oy oranları 2023

14 Mayıs Bursa Osmangazi seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Marmara Bölgesi Bursa Osmangazi seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Osmangazi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

11:26 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Osmangazi seçim sonuçları

Osmangazi seçim sonuçları

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinden yapılacak olan seçime saatler kala heyecan dorukta! 64 milyon kişinin oy kullanacağı genel
sonuçları anbean sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Seçim yasakları kalktıktan hemen sonra tüm iller ve tüm ilçeler için seçim sonucu bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bursa Osmangazi
ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevabı için yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

Bursa Osmangazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Bursa Osmangazi seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.


Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Bursa Osmangazi Hakkında

Bursa'nın merkez ilçesi olan Osmangazi, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve gelişmiş altyapısı ile önemli bir ilçedir.

Tarihçe

Osmangazi ilçesi, Bursa'nın merkezi ilçesidir ve şehrin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan ilçe, adını Osman Gazi'den almıştır. Bursa'nın fethi sırasında Osman Gazi'nin burada kamp kurduğu ve şehri buradan yönettiği bilinmektedir. Osmangazi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini korumuş ve İstanbul'a giden ticaret yolu üzerinde yer almıştır.

Coğrafya

Osmangazi ilçesi, Bursa'nın merkezinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Mudanya Yarımadası, güneyinde ise Uludağ yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 114 km²'dir. Osmangazi, Bursa'nın diğer ilçeleri ile kara yolu, demiryolu ve havayolu bağlantılarına sahiptir. Bursa'nın en önemli ulaşım noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü, ilçe sınırları içinde yer almaktadır.

Mahalleler

Osmangazi ilçesi, 38 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Acemler, Adaköy, Ahmet Yesevi, Akçam, Altıparmak, Arabayatağı, Ataevler, Atıcılar, Balıklı, Beşevler, Büyükorhan, Çamlıca, Çatalfırın, Çekirge, Çirişhane, Çukurca, Demirtaş, Dikkaldırım, Doğanbey, Emek, Ertuğrul, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, Fidyekızık, Gökdere, Görükle, Hamitler, İhsaniye, Kükürtlü, Kükürtlü Ata, Kükürtlü Süleyman, Kültür, Maksem, Nilüfer Hatun, Özlüce, Pınarbaşı, Soğanlı ve Yıldırım Beyazıt.

Nüfus

Osmangazi ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 811.204'tür.


Bursa Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Bursa Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Bursa seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Bursalılar sandık başına gidecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Bursa’da 2.365.766 seçmen 6.865 sandıkta oy kullanacak. Bursa 20 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bursa'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bursa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bursa seçim sonuçlarına göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Mustafakemalpaşa Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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