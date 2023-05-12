Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinden yapılacak olan seçime saatler kala heyecan dorukta! 64 milyon kişinin oy kullanacağı genel

sonuçları anbean sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Seçim yasakları kalktıktan hemen sonra tüm iller ve tüm ilçeler için seçim sonucu bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bursa Osmangazi