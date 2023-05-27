Bursa Osmangazi seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Osmangazi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Osmangazi seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Osmangazi seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Osmangazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Osmangazi Hakkında

Bursa'nın merkez ilçesi olan Osmangazi, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve gelişmiş altyapısı ile önemli bir ilçedir.

Tarihçe

Osmangazi ilçesi, Bursa'nın merkezi ilçesidir ve şehrin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan ilçe, adını Osman Gazi'den almıştır. Bursa'nın fethi sırasında Osman Gazi'nin burada kamp kurduğu ve şehri buradan yönettiği bilinmektedir. Osmangazi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini korumuş ve İstanbul'a giden ticaret yolu üzerinde yer almıştır.

Coğrafya

Osmangazi ilçesi, Bursa'nın merkezinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Mudanya Yarımadası, güneyinde ise Uludağ yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 114 km²'dir. Osmangazi, Bursa'nın diğer ilçeleri ile kara yolu, demiryolu ve havayolu bağlantılarına sahiptir. Bursa'nın en önemli ulaşım noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü, ilçe sınırları içinde yer almaktadır.

Mahalleler

Osmangazi ilçesi, 38 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Acemler, Adaköy, Ahmet Yesevi, Akçam, Altıparmak, Arabayatağı, Ataevler, Atıcılar, Balıklı, Beşevler, Büyükorhan, Çamlıca, Çatalfırın, Çekirge, Çirişhane, Çukurca, Demirtaş, Dikkaldırım, Doğanbey, Emek, Ertuğrul, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, Fidyekızık, Gökdere, Görükle, Hamitler, İhsaniye, Kükürtlü, Kükürtlü Ata, Kükürtlü Süleyman, Kültür, Maksem, Nilüfer Hatun, Özlüce, Pınarbaşı, Soğanlı ve Yıldırım Beyazıt.

Nüfus

Osmangazi ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 811.204'tür.



