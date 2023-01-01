TOKİ kura çekimi takvimi güncellendi. Bursa, Burdur ve Denizli illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 7 Kasım 2022'de Hakkari ve Şırnak ile başlayan 5 milyondan fazla geçerli başvurunun yapıldığı "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında ilk kuralar ı devam ediyor. TOKİ Bursa, Burdur ve Denizli kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ayrıntılı bilgiler...