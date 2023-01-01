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Bursa TOKİ kura sonuçları ve isim listesi |23 Ocak Bursa TOKİ sonuç öğrenme

Bursa Karacabey TOKİ kurası bugün çekiliyor. Toplamda 8650 sosyal konut hak sahiplerini bulacak. Bursa İli Karacabey İlçesi Karakoca Mahallesi'nde yer alan 3.316 konut sahiplerini bulacak. Kura çekimi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. Peki, Bursa TOKİ 2+2, 3+2 konut kura çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

15:22 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ Bursa

TOKİ Bursa

TOKİ Bursa konut kura çekilişleri Karacabey ilçesi ile başladı. Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli içelerinde TOKİ Bursa kura sonuçları bu hafta içerisinde belli olacak. İşte 2+1 3+1 Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

BURSA TOKİ KONUT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

BURSA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ BURSA KURA TARİHLERİ

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00

Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00

Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00

Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00

İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00

Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00

Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00

Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00

Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00

Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 28.01.2021 10.00

Harmancık İlçesi 28.01.2021 10.00

Keles İlçesi 28.01.2021 10.00

Orhaneli İlçesi 28.01.2021 10.00



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Bursa TOKİ kura sonuçları ve isim listesi |23 Ocak Bursa TOKİ sonuç öğrenme
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