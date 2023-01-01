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TOKİ Bursa
TOKİ Bursa konut kura çekilişleri Karacabey ilçesi ile başladı. Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli içelerinde TOKİ Bursa kura sonuçları bu hafta içerisinde belli olacak. İşte 2+1 3+1 Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00
Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00
Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00
Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00
İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00
Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00
Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00
Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00
Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00
Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 28.01.2021 10.00
Harmancık İlçesi 28.01.2021 10.00
Keles İlçesi 28.01.2021 10.00
Orhaneli İlçesi 28.01.2021 10.00