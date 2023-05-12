Bursa Yıldırım seçim sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Bursa Yıldırım Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bursa Yıldırım cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Turda Seçilebilmek İçin Gereken Oy Oranı Nedir?

2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.

Bursa Yıldırım Hakkında

Bursa'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Yıldırım, şehrin güneybatısında yer almaktadır. Tarihi Marmara Bölgesi'ne dayanan ilçenin köklü bir geçmişi vardır.

Tarihçe:

Yıldırım, Bursa'nın Osmanlı dönemindeki önemli semtlerinden biriydi. İlçenin ismi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. padişahı Orhan Gazi'nin oğlu Yıldırım Beyazıt'ın adından gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yıldırım, Bursa'nın merkezi bir yerleşim yeri haline geldi. Yıldırım Camii, ilçenin tarihi yapılarından biridir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük camilerinden biridir.

Coğrafya:

Yıldırım ilçesi, Bursa şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. İlçe, kuzeyde Osmangazi, güneyde İnegöl, batıda Mustafakemalpaşa ve doğuda Keles ilçeleri ile sınır komşusudur. Yıldırım, Bursa'nın en yüksek dağı olan Uludağ'a yakın bir konumdadır. İlçe genel olarak dağlık bir araziye sahiptir.

Mahalleler:

Yıldırım ilçesi, toplam 92 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler arasında Görükle, Kırcami, Barakfakih, Demirtaşpaşa, Namık Kemal, 75. Yıl, Altınova, Emek, Yavuzselim, Hamitler, Beşevler, Hacivat, Kayapa, Yenidoğan, Çınarönü, İhsaniye, Yeşil, Çalı, Çalıkesik ve Küçükbalıklı gibi büyük ve kalabalık mahalleler bulunmaktadır.

Nüfus:

2021 yılı TÜİK verilerine göre, Yıldırım ilçesi nüfusu 707.340'tır. İlçe nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Yıldırım, Bursa'nın en kalabalık ilçelerinden biridir ve şehrin hızla gelişen yerleşim yerlerinden biridir.







