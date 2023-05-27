Bursa Yıldırım seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Yıldırım cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Yıldırım seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Yıldırım seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Yıldırım Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Yıldırım Hakkında

Bursa'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Yıldırım, şehrin güneybatısında yer almaktadır. Tarihi Marmara Bölgesi'ne dayanan ilçenin köklü bir geçmişi vardır.

Tarihçe:

Yıldırım, Bursa'nın Osmanlı dönemindeki önemli semtlerinden biriydi. İlçenin ismi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. padişahı Orhan Gazi'nin oğlu Yıldırım Beyazıt'ın adından gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yıldırım, Bursa'nın merkezi bir yerleşim yeri haline geldi. Yıldırım Camii, ilçenin tarihi yapılarından biridir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük camilerinden biridir.

Coğrafya:

Yıldırım ilçesi, Bursa şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. İlçe, kuzeyde Osmangazi, güneyde İnegöl, batıda Mustafakemalpaşa ve doğuda Keles ilçeleri ile sınır komşusudur. Yıldırım, Bursa'nın en yüksek dağı olan Uludağ'a yakın bir konumdadır. İlçe genel olarak dağlık bir araziye sahiptir.

Mahalleler:

Yıldırım ilçesi, toplam 92 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler arasında Görükle, Kırcami, Barakfakih, Demirtaşpaşa, Namık Kemal, 75. Yıl, Altınova, Emek, Yavuzselim, Hamitler, Beşevler, Hacivat, Kayapa, Yenidoğan, Çınarönü, İhsaniye, Yeşil, Çalı, Çalıkesik ve Küçükbalıklı gibi büyük ve kalabalık mahalleler bulunmaktadır.

Nüfus:

2021 yılı TÜİK verilerine göre, Yıldırım ilçesi nüfusu 707.340'tır. İlçe nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Yıldırım, Bursa'nın en kalabalık ilçelerinden biridir ve şehrin hızla gelişen yerleşim yerlerinden biridir.



