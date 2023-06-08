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Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa'da bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

08:38 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Palet fabrikası yangını

Palet fabrikası yangını

Bursa'da bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 15 araç ve 50 personelle alevlere müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ölü ve yaralının olmadığı yangın sonrası kullanılamaz hale gelen fabrikada ekiplerin yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.



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