Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? İOKBS burs ödeme tarihi 2025 açıklandı mı?

Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen İOKBS sınavının ardından, burs hakkı kazananlar için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk kazanan öğrencilere yapılacak ilk ödeme tarihine ve tutarına ilişkin bilgileri resmi kılavuz aracılığıyla duyurdu. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak? Bu yıl ödenecek aylık burs miktarı ne kadar olacak? İşte öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı o detaylar...

BURSLULUK MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında öğrencilere sağlanan aylık burs miktarı, Ocak-Haziran dönemi için 2.015 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, memur maaş katsayılarına endeksli olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenmektedir. 2025 Temmuz-Aralık dönemi için burs miktarı ise Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına göre yeniden belirlenecek ve açıklanacaktır

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATMAYA BAŞLAR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

BURSLULUK MİKTARI NASIL ALINIR?

İlk defa burs alamay hak kazanan öğrenciler Ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alacak. Bursunu PTT ‘den alan öğrenciler yine burslarını PTT’den almaya devam edecekler. Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacak.



